Christian Wück hatte Laura Freigang ursprünglich für die Südamerika-Reise eingeplant. Wie der DFB-Chefcoach darauf reagiert, dass die Frankfurterin bis Oktober 2027 nicht mehr spielen darf.

Rio de Janeiro (dpa) – Für Bundestrainer Christian Wück ist die Sperre für Nationalstürmerin Laura Freigang wegen verpasster Dopingtests «ein herber Verlust». Dies sagte der 53-Jährige vor dem Länderspiel der DFB-Frauen gegen Argentinien in der Nacht vom Sonntag auf Montag (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata bei der Pressekonferenz in Rio de Janeiro.

Wück sagt Freigang Unterstützung zu

«Laura war für das komplette Mannschaftsgefüge unheimlich wertvoll. Es tut mir menschlich auch sehr weh, dass so eine Spielerin erst mal keinen Fußball spielen kann», ergänzte Wück und betonte: «Sie hat jegliche Unterstützung von uns, das weiß sie.»

Freigang ist wegen versäumter Dopingtests für 16 Monate bis zum 7. Oktober 2027 gesperrt worden. Die Angreiferin von Eintracht Frankfurt war ursprünglich für die Südamerika-Reise nominiert, verpasst nun auch die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Die 28-Jährige gehört zwar seit Jahren zum deutschen Kader und gilt im Team als sehr beliebt, ist aber keine Stammspielerin.

Mannschaft denkt laut Gwinn «extrem» an Freigang

Kapitänin Giulia Gwinn hatte die Entscheidung für Freigang als «sehr, sehr dramatisch» bezeichnet. «Man denkt natürlich in erster Linie einfach an Laura, also was es mit einem Menschen macht.» Die Mannschaft denke «extrem an sie».

Vor Bekanntwerden ihrer Sperre hatte Wück mit Blick auf Freigangs WM-Chancen erklärt: «Es geht auch darum, eine Harmonie im Team zu haben, über sechs, sieben Wochen Zusammenleben auf engstem Raum ein Team zusammenzuhalten. Ich glaube, Laura Freigang ist da neben ihrer sportlichen Qualität ein wichtiger Faktor.»