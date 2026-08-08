Die Eintracht-Fußballerinnen ziehen dank Doppeltorschützin Laura Freigang mit einem Sieg über Malmö in die dritte Qualifikationsrunde zur Champions League ein. Ihren Gegner erfahren sie am Dienstag.

Frankfurt (dpa) – Dank Doppeltorschützin Laura Freigang dürfen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt weiter von einer Teilnahme an der Champions League träumen. Der Bundesliga-Dritte gewann das Finale des Miniturniers der zweiten Qualifikationsrunde mit 2:0 (1:0) gegen den schwedischen Vertreter Malmö FF.

Vor 2.755 Zuschauern im Stadion am Brentanobad gelang Freigang in der 39. Spielminute nach einer Ecke per Kopf das verdiente Führungstor. Ihren Doppelpack komplettierte die Kapitänin in der zweiten Hälfte mit einem Treffer aus 15 Metern ins kurze Eck (76.). Gegen die 28-Jährige läuft beim Deutschen Fußball-Bund ein Verfahren wegen dreier verpasster Dopingtests, doch bis zu einem Urteil gelten für die Nationalspielerin keinerlei Einschränkungen.

So verlief das Spiel

Die Eintracht, die sich im Halbfinale mit 8:0 gegen Omonia Nikosia aus Zypern durchgesetzt hatte, steht damit in der dritten Runde der Königsklassen-Qualifikation. Diese wird in Duellen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Ihren Gegner bekommen die Hessinnen am Dienstag zugelost. Als Spieltermine sind der 26. August und der 2. September angesetzt.

Der Führungstreffer war nur eine Frage der Zeit gewesen, dominierte das Team von Cheftrainer Niko Arnautis gegen die defensiv eingestellten Gegnerinnen doch schon vorher das Geschehen auf dem Rasen, verlagerte die Partie immer mehr in eine Hälfte und erspielte sich zahlreiche Chancen. Doch entweder vereitelte Keeperin Zecira Musovic einen erfolgreichen Abschluss oder die Schüsse blieben zu ungenau. Arnautis hatte im Vergleich zum Halbfinale keine Veränderung in der Startelf vorgenommen.