Mit der Reise des deutschen Nationalteams rückt die Frauen-WM mehr in den Fokus. Brasilien will das Turnier nutzen, um den Sport in Südamerika voranzubringen. Wie die Lage auf dem Kontinent ist.

Rio de Janeiro (dpa) – Für die deutschen Fußballerinnen ist es eine kleine Abenteuerreise, von der sich der DFB und Bundestrainer Christian Wück große Erkenntnisse für die WM 2027 in Brasilien versprechen: Zu Testspielen gegen Argentinien und Peru geht es diese Woche nach Südamerika. Wenn am 11. Dezember in Rio de Janeiro die Gruppen für die Weltmeisterschaft ausgelost werden, richtet sich der Blick auf ein Turnier mit historischer Bedeutung.

Erstmals findet die WM in Südamerika statt. Für Gastgeber Brasilien ist sie auch eine Chance, dem Frauenfußball auf dem Kontinent einen dauerhaften Schub zu geben. Denn trotz internationaler Erfolge fehlt es vielerorts noch immer an professionellen Strukturen – und Zuschauern.

In den vergangenen Jahrzehnten habe der Frauenfußball in Brasilien zwar deutlich an Sichtbarkeit gewonnen, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung sei aber ausgeblieben, sagt die Sportwissenschaftlerin Silvana Goellner der dpa. Vorurteile und mangelndes Wissen seien verbreitet.

Marta und die vielen Unsichtbaren

Brasilien steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz sieben, Kolumbien auf Rang 19 und Argentinien auf Platz 39. Lange galt Marta als das Gesicht des brasilianischen Frauenfußballs. Goellner spricht allerdings von einer «Martadependência»: Die Medien hätten die Geschichte des Sports zu sehr auf die mittlerweile 40-Jährige verengt und damit andere Spielerinnen in den Hintergrund gedrängt. Für die WM sei die fünfmalige Weltfußballerin bislang fest eingeplant, sagte Nationaltrainer Arthur Elias kürzlich.

Neben Brasilien haben auch andere Teams aus Südamerika an Bedeutung gewonnen. Kolumbien besiegte bei der WM 2023 in Australien Deutschland mit 2:1 und erreichte das Viertelfinale. Die deutschen Frauen schieden damals in der Vorrunde aus. Für den Deutschen Fußball-Bund ist die Rückkehr nach Brasilien dennoch mit guten Erinnerungen verbunden: 2016 gewann das Nationalteam von Trainerin Silvia Neid in Rio olympisches Gold.

In Rio, allerdings nicht im legendären Maracanã, sondern im Estádio São Januário, trifft die Auswahl von Wück am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ/ARD) auf Peru. Zuvor geht es am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata gegen Argentinien. Zwar gibt es im Land von Superstar Lionel Messi ebenso wie in Brasilien und Kolumbien professionelle Frauenligen. In kleineren Fußballnationen wie Peru ist die Entwicklung noch weniger weit fortgeschritten.

Professionell auf dem Papier – aber nicht immer im Alltag

Längst nicht alle Spielerinnen können von ihrem Sport leben. In Brasilien wird die Professionalisierung durch neue gesetzliche Vorgaben und den Ausbau der Wettbewerbe vorangetrieben. In Kolumbien kritisiert die Spielerinnenvertretung Acolfutpro kurze Vertragslaufzeiten und fehlende soziale Absicherung. Viele Fußballerinnen müssen zusätzlich arbeiten oder studieren.

Neben wirtschaftlichen Fortschritten geht es auch um gesellschaftliche Anerkennung. Die Fußballerinnen hatten in Südamerika lange mit Vorurteilen und struktureller Benachteiligung zu kämpfen. Die WM könne zwar dazu beitragen, Frauen im Sport stärker anzuerkennen. Goellner ist jedoch überzeugt, dass viele, die derzeit vom Boom ihres Sports profitieren, sich nach dem Turnier wieder abwenden werden, wenn das Thema weniger Aufmerksamkeit und Geld bringe. Entscheidend seien deshalb langfristige Investitionen und ein inklusiveres Verständnis des Fußballs.

Fußball als «Männersache»

In Argentinien beginnt der Frauenfußball erst langsam, aus dem Schatten der Kicker herauszutreten, weiß Gustavo Levine zu berichten. «Fußball war hier normalerweise Männersache», berichtet der 61-Jährige, der gut zehn Jahre als Frauen-Trainer gearbeitet und ein Buch zu Trainingsmethoden geschrieben hat.

Dies spiegelt sich in den Bilanzen wider: Während die argentinischen Männer dreimal Weltmeister wurden, haben die Frauen bei bislang vier WM-Teilnahmen noch keinen Sieg verbucht.

Neben der lange Zeit fehlenden Akzeptanz für Frauenfußball im «Macho-Land» Argentinien habe es an einer systematischen Nachwuchsarbeit gefehlt, erläutert Levine. Dies sei aber entscheidend für gut ausgebildete Spielerinnen. Mittlerweile verpflichtet der Fußballverband AFA die derzeit 16 Erstliga-Clubs dazu, in drei Altersstufen Nachwuchsmannschaften aufzubieten.

Ein Meilenstein für den Frauenfußball in Argentinien war der Beschluss im Jahr 2019, professionelle Strukturen für die erste Liga einzuführen. Aktuell verpflichtet das AFA-Reglement die Erstligisten dazu, jeweils mindestens 15 Spielerinnen mit Profiverträgen auszustatten. Das Salär reiche aber in den meisten Fällen nicht, um damit den Lebensunterhalt zu bestreiten, meint Levine. Das Zuschauerinteresse sei im Vergleich zum Männerfußball immer noch gering.

32 Teams in Brasilien

Bei der WM vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 werden 32 Mannschaften um den Titel spielen. Brasilien ist als Gastgeber gesetzt, Argentinien und Kolumbien haben sich ebenfalls qualifiziert. Ecuador und Venezuela können sich noch über ein Play-off-Turnier ein Ticket sichern. Peru ist ausgeschieden. Ob die WM zum Wendepunkt wird, entscheidet sich nicht allein auf dem Rasen – sondern auch daran, wie viel sich für die Spielerinnen danach im Alltag verändert.

Reglement AFA