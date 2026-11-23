Im nächsten Jahr spielen die Fußballerinnen in Brasilien um den WM-Titel. Jetzt ist auch klar, wo die beiden künftigen großen Turniere steigen.

Zürich (dpa) – Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet unter anderem 2031 in den USA und 2035 in Großbritannien statt. Dies gab der Weltverband FIFA bei einem außerordentlichen Video-Kongress in Zürich bekannt. Für beide Turniere hatte es jeweils nur diese beiden Bewerber mit mehreren nationalen Verbänden gegeben.

2031 sind neben den USA noch Mexiko, Costa Rica und Jamaika die gemeinsamen Ausrichter, vier Jahre später England, Nordirland, Schottland und Wales. Die Gastgeber sowie FIFA-Präsident Gianni Infantino versprachen wirtschaftlich erfolgreiche Turniere. Der Gewinn soll in die weltweite Entwicklung des Frauenfußballs investiert werden.

Erstmals mit 48 Teilnehmern und 104 Spielen

2031 nehmen erstmals 48 Teams teil, bisher sind es 32. Dabei gibt es 104 Spiele. Für die USA ist es gleich das nächste Turnier nach der Männer-WM in diesem Jahr. Bereits 1999 und 2003 fand dort das Frauen-Turnier statt.

Für die USA sind 2031 14 Städte vorgesehen, in denen gespielt werden soll. Dazu kommen vier in Mexiko. Zudem soll in San José/Costa Rica und Kingston/Jamaika der Ball rollen. England hat noch nie eine Frauen-WM ausgerichtet, die der Männer 1966.

Zuletzt hat Spanien 2023 in Australien den Titel erstmals gewonnen. Die nächste WM findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt. Der Deutsche Fußball-Bund war 2024 mit seiner Bewerbung für 2027 gescheitert, ist aber 2029 EM-Gastgeber.