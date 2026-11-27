Hamburg (dpa) – In der Debatte um eine mögliche Einführung von Playoffs in der Bundesliga der Fußballerinnen gehen die Meinungen weiter auseinander. Während die Spitzenclubs FC Bayern und VfL Wolfsburg Playoffspiele etwa um die Meisterschaft ablehnen, ist HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger klar dafür. Sie sehe «in den Playoffs mehr Chancen als Risiken», sagte die 41 Jahre alte Krüger der Deutschen Presse-Agentur.

Der Frauenfußball-Bundesliga FBL e. V. hat nach Abspaltung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) Ende September den Verkauf der TV-Rechte gestartet. In der Ausschreibung ist auch ein sogenanntes revolutionäres Szenario mit Playoff-Spielen um Meisterschaft und Auf- und Abstieg erwähnt. Darüber entscheiden die 14 Clubs bei der Mitgliederversammlung am Montag.

Playoffs «noch mal so ein bisschen die Kirsche auf der Torte»

«Ich bin davon überzeugt, dass wir im Frauenfußball den Mut haben sollten, Dinge einfach auch noch einmal anders zu denken und umzusetzen. Es geht darum, sich auf dem Markt auch ein Stück weit abheben zu können, um die Liga bestmöglich interessant zu gestalten», meinte Krüger. Mit Playoffs würde man «noch mal so ein bisschen die Kirsche auf der Torte» kriegen.

Zwar müsse stets auf die Gesundheit der Spielerinnen geachtet werden, betonte Krüger. Sie gehe aber nicht davon aus, dass die Profis durch Playoffs erheblich mehr belastet würden. «Da sprechen wir über drei weitere Spiele für einzelne Teams. Und das in einer Liga mit 14 Vereinen. Aus meinem Gefühl heraus wäre das noch zu vertreten und ist aus meiner Perspektive kein K.-o.-Kriterium für Playoffs.»

Playoffs könnten höhere TV-Erlöse bringen

Zum 1. Juli 2027 wird der FBL e.V. vom DFB die Verantwortung für die Ausrichtung, Durchführung und Vermarktung der Frauen-Bundesliga übernehmen. Ein Paket mit Playoffs könnte höhere Erlöse beim Verkauf der TV-Rechte einbringen. Bislang kassiert die Liga aus den Medienerlösen jährlich 5,17 Millionen Euro.

Zuletzt hatten sich Bundestrainer Christian Wück und Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, die ab Januar für Union Berlin in der Bundesliga spielt, gegen Playoffs ausgesprochen. «In Amerika ist das alles schön und gut und die lieben auch ihre Playoffs. Aber ich glaube in Deutschland: Man muss jetzt nicht irgendwie irgendwelche Trends wieder mitnehmen», sagte Berger.

Auch Nationalmannschaftskollegin Giulia Gwinn sprach sich gegen Playoffs aus. «Meine Meinung dazu ist, dass wir uns eher ein bisschen Attraktivität nehmen», sagte die Bayern-Spielerin. Sie befürchte, dass der sportliche Wettbewerb über die gesamte Saison dadurch an Spannung verliere. «Ich genieße es sehr, dass es einfach jedes Wochenende darum geht, die Hausaufgaben zu erledigen, um am Ende des Jahres wirklich ganz oben zu stehen», betonte Gwinn.