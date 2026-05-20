Die Fußballerinnen von Union Berlin ziehen mehr Fans an als alle anderen Bundesligisten – und knacken gleich mehrere Rekorde. Auch bei weiteren Zahlen vermeldet der DFB Bestmarken.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Bundesliga der Fußballerinnen ist mit einem Zuschauerrekord zu Ende gegangen. Insgesamt besuchten 653.750 Fans die 182 Partien, der Schnitt lag demnach bei 3.592 Fans, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Damit knackte die Liga, in der erstmals 14 statt zuvor 12 Vereine an den Start gingen, die bisherige Bestmarke aus der Saison 2023/24 klar. Damals kamen durchschnittlich 2.875 Fans in die Stadien.

Als Zuschauerkrösus schloss Aufsteiger Union Berlin die Saison ab. Pro Heimspiel sahen im Schnitt 8.208 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei zu. Neuer Ligarekord – ebenso wie die Gesamtzahl von 106.708 Besuchern in den 13 Partien. Erstmals fiel die 100.00er-Marke. Einen vierstelligen Zuschauerschnitt erreichten alle 14 Bundesligisten.

Aufsteiger HSV ebenfalls vor Meister FC Bayern

Hinter Union folgt mit dem Hamburger SV (durchschnittlich 6.934 Fans pro Heimspiel) ein weiterer Aufsteiger, knapp vor Meister und Pokalsieger FC Bayern München (6.715). Schlusslicht ist Bayer 04 Leverkusen (1.038).

Die Münchnerinnen profitierten besonders vom Eröffnungsspiel in der Allianz Arena gegen Leverkusen, als 57.762 Zuschauer für die neue Liga-Rekordkulisse sorgten.