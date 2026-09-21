Der Austragungsort für den zweiten FIFA-Meisterpokal der Frauen steht fest. Im Südosten der USA wird Anfang kommenden Jahres ermittelt, wer auf Premieren-Sieger Arsenal folgt.

Miami (dpa) – Das weltbeste Frauenfußball-Clubteam wird im Januar 2027 in Miami ermittelt. Vier der besten Frauenclubs der Welt spielen dort im neuen Nu-Stadion, in dem der US-amerikanischen Fußballverein Inter Miami aus der Major League Soccer seine Heimspiele austrägt, um den interkontinentalen Titel, wie der Fußballweltverband FIFA bekanntgab. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden dort am 31. Januar 2027 nach den Halbfinals statt.

Beim FIFA-Meisterpokal der Frauen treten insgesamt die sechs amtierenden Kontinentalmeister gegeneinander an, um das weltbeste Frauenclubteam zu ermitteln. Im FC Barcelona als UEFA-Champions-League-Sieger und dem mexikanischen Club América als Concacaf-Champion stehen bereits zwei Teilnehmer der Finalrunde fest. Die weiteren Gegner müssen noch in zwei K.-o.-Runden ermittelt werden.

Wer folgt als Titelträger auf Arsenal?

Zunächst treffen die Meister aus Asien und Ozeanien aufeinander. Der Sieger dieser Partie spielt anschließend gegen den Titelträger aus Afrika. In Miami trifft der Gewinner dieses Duells dann im Halbfinale auf den bereits feststehenden Concacaf-Champion Club América. Das zweite Halbfinale bestreiten der ebenfalls bereits qualifizierte FC Barcelona als Champion aus Europa gegen den Sieger der südamerikanischen Copa Libertadores.

Der FIFA-Meisterpokal der Frauen wurde 2024 vom FIFA-Rat beschlossen und findet jeweils in den Jahren statt, in denen keine Frauen-Club-WM ausgetragen wird. Die Premiere gewann Anfang vergangenen Jahres der Arsenal WFC beim Heimspiel in London. «Der FIFA-Meisterpokal der Frauen hat ein klares Ziel: den weltweit besten Clubs jährlich eine Plattform zu bieten, sich auf internationalem Niveau zu messen», erklärte FIFA-Fußballdirektorin Jill Ellis.