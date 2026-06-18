Der FC Bayern München hat eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen und den Chefcoach der deutschen Meisterinnen länger an sich gebunden. Die Direktorin gibt den Weg vor.

München (dpa) – Der FC Bayern München hat den Vertrag mit José Barcala als Trainer seiner Fußballerinnen vorzeitig verlängert. Wie der Doublesieger mitteilte, wurde der bisher bis zum Sommer 2027 laufende Kontrakt bis zum 30. Juni 2028 ausgedehnt.

Der Spanier war zur vergangenen Saison vom Schweizer Erstligisten Servette Genf in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Der 44-Jährige gewann auf Anhieb die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. In der Champions League schied sein Team erst im Halbfinale aus.

Frauenfußball-Direktorin gibt den Weg vor

«Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit José Barcala ist ein starkes Signal für unsere erfolgreiche gemeinsame Arbeit», sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern. «Die bislang erfolgreichste Saison in der Historie der FC Bayern Frauen zeigt, dass José mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner Art der Teamführung und seinem großen Ehrgeiz der richtige Trainer ist, um auch in den nächsten Jahren unsere Ziele auf nationaler wie internationaler Ebene zu erreichen.»