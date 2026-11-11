Die Frankfurterinnen gewinnen in Überzahl auch das Achtelfinal-Rückspiel im Europa Cup gegen die PSV Eindhoven. In der nächsten Runde wartet Real Sociedad aus Spanien.

Frankfurt (dpa/lhe) – Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen im Viertelfinale des Uefa Women's Europa Cups. Der Bundesligadritte gewann sein Heimspiel gegen die PSV Eindhoven in der Runde der letzten 16 mit 2:1 (1:0). Schon das Hinspiel in den Niederlanden zwei Wochen zuvor hatten die Hessinnen mit 2:0 für sich entschieden.

Im Viertelfinale trifft die Eintracht im Februar 2027 auf Real Sociedad aus Spanien, das sich zweimal mit 2:0 gegen den türkischen Vertreter Fenerbahce SK aus Istanbul durchsetzte.

Vor 2.665 Zuschauern im Stadion am Brentanobad sorgte Amanda Ilestedt für die Führung der klar dominierenden Eintracht, als sie nach einer Hereingabe von Ereleta Memeti in der 27. Minute ihre Gegenspielerin Liz Rijsbergen anköpfte und den Ball mit dieser unfreiwilligen Hilfe in den Kasten beförderte. Nach dem überraschenden Ausgleich, diesmal gewollt durch Rijsbergen (58.), brachte Rebecka Blomqvist die Frankfurterinnen direkt wieder in Führung (59.).

Eindhoven früh dezimiert

Die Niederländerinnen mussten ab der siebten Minute in Unterzahl spielen: Gwyneth Hendriks hatte die nach einer Balleroberung in Richtung Tor eilende Eintracht-Kapitänin Laura Freigang kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht und sah folgerichtig die Rote Karte.