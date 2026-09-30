Die Frankfurterinnen gewinnen nach Rückstand auch ihr Spiel gegen FH Hafnarfjördur aus Island und ziehen ins Achtelfinale des Europa Cups ein. Der Trainer hat ein glückliches Händchen.

Frankfurt (dpa/lhe) – Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen im Achtelfinale des Europa Cups. Die Hessinnen gewannen ihr Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde gegen FH Hafnarfjördur aus Island 4:1 (0:1). Joker Larissa Mühlhaus (46. Minute), Kapitänin Laura Freigang (56.), die ebenfalls nach der Pause eingewechselte Hanna Bennison (62.) und Hayley Raso (79.) drehten die Partie erfolgreich.

Nia Christopher hatte die Gäste in der zwölften Minute in Führung gebracht. Schon das Hinspiel in Island eine Woche zuvor hatte der Bundesligazweite mit 1:0 für sich entschieden.

Vor 2459 Zuschauern im Stadion am Brentanobad tat sich der Bundesligazweite gegen die kompakt und stabil stehenden Isländerinnen in der ersten Hälfte schwer. Ein Fehler in der Defensive ermöglichte den Kopfball von Christopher, der zum 1:0 der Gäste führte.

Die erstmals bei den Eintracht-Profis zwischen den Pfosten stehende Junioren-Nationalspielerin Janne Krumme hatte in dieser Situation keine Chance. Nach der Pause bewies Cheftrainer Niko Arnautis ein glückliches Händchen, als er Mühlhaus und Bennison ins Spiel brachte.