Rio de Janeiro (dpa) - Die Sperre von Fußballerin Laura Freigang hat im Kreis ihrer Nationalmannschaftskolleginnen für Betroffenheit gesorgt. «Es ist natürlich etwas, was sehr bewegt, weil sie eben auch nicht nur Mitspielerin, sondern auch Freundin ist. Da denkt man einfach auch an den Menschen dahinter», sagte Teamkollegin Giulia Gwinn auf einer Pressekonferenz während der Südamerikareise der DFB-Frauen.

Die Entscheidung sei vor allem mit Blick auf die persönlichen Folgen für Freigang «sehr, sehr dramatisch». «Man denkt natürlich in erster Linie einfach an Laura, also was es mit einem Menschen macht», sagte die Spielerin des FC Bayern München. Freigang ist wegen versäumter Dopingtests für 16 Monate bis zum 7. Oktober 2027 gesperrt worden. Die Angreiferin von Eintracht Frankfurt verpasst auch die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien.

Gwinn zollt Freigang Respekt

Besonders beeindruckt zeigte sich Gwinn davon, wie ihre Teamkollegin in den vergangenen Monaten mit der schwierigen Situation umgegangen sei. «Bemerkenswert, wie sie die Situation gehändelt hat, wie sie die Spiele angegangen ist, wo man, glaube ich, schon auch wissen kann, dass mental sehr viel bei ihr abgelaufen ist», sagte die 27-Jährige. «Von daher ziehe ich meinen Hut und kann nur sagen, dass wir als Mannschaft extrem an sie denken.»

Freigang hatte zwischen März 2025 und Februar 2026 drei Meldepflicht- beziehungsweise Kontrollversäumnisse begangen. Die Sperre ist das Ergebnis einer Vereinbarung zur Streitbeilegung mit der Welt-Anti-Doping-Agentur, der Nationalen Anti-Doping-Agentur und dem Deutschen Fußball-Bund. Die 28-Jährige hatte nach Bekanntwerden des Verfahrens betont, dass zu keinem Zeitpunkt ein Dopingverdacht bestanden habe.