Giulia Gwinn knickt in der Schlussphase des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt um. Welche Folgen das für das Nationalteam vor den beiden Länderspielen hat.

München (dpa) - Kapitänin Giulia Gwinn fällt für den Länderspiel-Doppelpack der deutschen Fußballerinnen verletzt aus. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Die Außenverteidigerin vom FC Bayern München war in der Schlussphase des Bundesligaspiels bei Eintracht Frankfurt (1:0) am Samstag ausgewechselt worden, nachdem sie umgeknickt war. Sie musste am linken Knöchel behandelt werden.

Wolfsburgs Linder nachnominiert

Für die Heim-Länderspiele gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und gegen Japan am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen hat Bundestrainer Christian Wück Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nachnominiert.

Gwinn, Deutschlands Fußballerin des Jahres, hatte erst vor wenigen Wochen nach etwas mehr als drei Monaten Pause wegen einer Schulteroperation ihr Comeback beim FC Bayern gegeben. Die deutsche Auswahl trifft sich am Montag in Heidelberg. Wück muss bereits auf die beiden verletzten Abwehrspielerinnen Kathrin Hendrich (1. FC Köln) und Rebecca Knaak (Manchester City) verzichten.