In Wien haben die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen letztmals die Chance, sich für eine EM-Teilnahme zu empfehlen. Bundestrainer Christian Wück kündigt Veränderungen an.

Wien (dpa) – Mit dem Besuch des Musicals «Rock me Amadeus» haben sich die deutschen Fußballerinnen auf den letzten EM-Härtetest eingestimmt. «Wir hatten ein größeres Teamevent. Das hat sehr viel Spaß gemacht», berichtete Angreiferin Selina Cerci vor dem Nations-League-Spiel gegen Österreich am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien.

Dabei geht es für Bundestrainer Christian Wück darum, die Form vom 4:0 gegen die Niederlande in Bremen noch zu steigern und die letzten Fragezeichen im EM-Kader zu beseitigen. Am 12. Juni wird der 51-Jährige 23 Spielerinnen nominieren. 24 sind gegen Österreich, das sich nicht für das Turnier im Juli in der Schweiz qualifiziert hat, dabei.

Reist Oberdorf mit zur EM?

Stürmerin Cora Zicai vom SC Freiburg musste wegen muskulärer Probleme abreisen. Alara Sehitler (FC Bayern München) fehlt wegen Abiturprüfungen, könnte aber noch auf den EM-Zug aufspringen. Nach wie vor offen ist, ob Bayern-Star Lena Oberdorf knapp ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss trotz null Spielpraxis mit in die Schweiz fährt.

«Wir versuchen, jetzt schon mit allen Spielerinnen hier zu sprechen, sie vorzubereiten in alle Richtungen», sagte Wück. «Wir wollen schon vor der Kadernominierung am 12. Juni klare Verhältnisse schaffen.» Am 19. Juni beginnt die Vorbereitung in Herzogenaurach. Das erste EM-Spiel steht am 4. Juli gegen Polen an, weitere Gruppengegner sind Dänemark und Schweden.

Gegen Österreich kündigte der Bundestrainer vier Veränderungen an: «Wir werden auf der einen oder anderen Positionen Spielerinnen noch mal die Chance geben, sich zu zeigen.»