Absage
DFB-Frauen ohne Endemann gegen Australien und Japan
Vivien Endemann
Vivien Endemann (r) fehlt den deutschen Fußballerinnen. (Archivbild)
Ales Fevzer. DPA

Die Liverpool-Stürmerin muss verletzt absagen. Wie reagiert Bundestrainer Christian Wück auf den Ausfall?

Berlin (dpa) – Vivien Endemann vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool fehlt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei den nächsten beiden Länderspielen. Die 25 Jahre alte Stürmerin sagte den anstehenden Lehrgang wegen einer leichten Wadenverletzung ab. Ob eine Spielerin nachnominiert wird, ist derzeit nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds noch offen.

Am 9. Oktober (20.30 Uhr/ZDF) treffen die DFB-Frauen von Bundestrainer Christian Wück in Karlsruhe auf Australien. Am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) folgt in Bremen das Duell mit Asienmeister Japan.

© dpa-infocom, dpa:261003-930-784489/1

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