Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.

Düsseldorf/Caen (dpa) – Die deutschen Fußballerinnen reisen ohne Mittelfeldspielerin Linda Dallmann zum Halbfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Frankreich in die Normandie. Die 31-Jährige vom FC Bayern München fällt krankheitsbedingt für die Partie am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) in Caen aus, wie der DFB mitteilte.

Dallmann saß beim 1:0 im Hinspiel am Freitag in Düsseldorf nur auf der Bank. Sie war nach einer wenig überzeugenden EM auch erst für die verletzte Lena Oberdorf nachnominiert worden.

Das Nationalteam von Bundestrainer Christian Wück hofft auf den Finaleinzug. Dann wäre Ende November/Anfang Dezember in Hin- und Rückspiel höchstwahrscheinlich Spanien der Gegner. Die Weltmeisterinnen hatten im ersten Halbfinale Schweden mit 4:0 geschlagen.

