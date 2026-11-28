Das Frauen-Nationalteam probt in Südamerika für die WM 2027 in Brasilien. Was der Bundestrainer nach den Trainingstagen in Rio sagt.

Rio de Janeiro (dpa) – Die deutschen Fußballerinnen gehen mit Ann-Katrin Berger im Tor das Länderspiel gegen Argentinien an. Dies sagte Bundestrainer Christian Wück nach einigen Tagen Training in Rio de Janeiro direkt unter Zuckerhut und vor dem Abflug nach Buenos Aires. In La Plata spielen die DFB-Frauen in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.15 MEZ/ZDF) gegen den 30. der FIFA-Weltrangliste.

Berger, die zum neuen Jahr vom US-Club FC Gotham zum Bundesligisten 1. FC Union Berlin wechselt, hatte zuletzt bei den Heimsiegen gegen Australien und Japan pausiert. Die 36-Jährige war dabei überzeugend von Ena Mahmutovic zum FC Bayern vertreten worden.

Neueröffnung des Maradona-Stadions

Die deutsche Auswahl darf gegen Argentinien bei der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona antreten. Am kommenden Freitag (22.15 Uhr MEZ/ARD) geht es dann in Rio gegen Außenseiter Peru. Beide Spiele dienen als Vorbereitung auf die WM vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien. Wück stehen derzeit alle nominierten Spielerinnen zur Verfügung.

«Es werden mit Argentinien und Peru zwei komplett unterschiedliche Mannschaften auf uns treffen. Wir werden uns auf unterschiedliche Schwerpunkte vorbereiten, deshalb werden wir auch mit zwei unterschiedlichen Mannschaften spielen – aber nicht Team A und Team B», kündigte Wück an.

Wück: «Raus aus unserer Komfortzone»

Der 53-Jährige verwies auf den Zweck der Südamerika-Reise. «Wir wollten raus aus unserer Komfortzone, raus aus unserer Perfektion, die wir in Deutschland haben», erklärte er. «Wir merken, dass ein Kilometer in Brasilien bisschen mehr Zeit benötigt als ein Kilometer in Deutschland, dass wir auch auf unserem Trainingsplatz Bedingungen vorfanden nach einem Regen. Das kann uns eben auch erwarten, wenn's mal zum Spiel geht.»

Mittelfeldspieler Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea sagte vor dem Duell gegen die für die WM qualifizierten Argentinierinnen: «Da wird ein sehr, sehr aggressives Spiel auf uns zukommen. Es wird heiß hergehen.» Die Stimmung im Team sei sehr, sehr gut. «Es ist etwas sehr Besonderes, solche Reisen schweißen zusammen – auch mit Blick auf den Sommer.»