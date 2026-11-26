Mit einer bewegenden Botschaft wendet sich Laura Freigang an ihre Fans. Die Fußball-Nationalspielerin hat gegen Meldepflichten bei Dopingkontrollen verstoßen. Nun steht die Sperre fest.

Frankfurt/Main (dpa) - Mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme sprach Laura Freigang über den dunkelsten Tag ihrer Fußballkarriere. «Es bricht mir das Herz, wie man sieht», sagte die 45-malige Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt in einem knapp vierminütigen Instagram-Video. Wegen verpasster Dopingtests wurde die 28 Jahre alte Offensivspielerin bis zum 7. Oktober 2027 gesperrt, wie der Deutsche Fußball-Bund und die Nationale Anti-Doping-Agentur Nada mitteilten. Damit verpasst sie auch die Weltmeisterschaft in Brasilien im kommenden Jahr.

«Es tut mir leid und es tut mir weh, dass ich erst mal nicht mehr auf dem Platz stehen darf, meiner Mannschaft nicht helfen darf, nicht den Alltag leben darf, den ich so liebe. Aber ich schaffe das», sagte Freigang, die tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gewährte: «Die letzten Monate waren sehr hart für mich.»

Die Sperre ist das Ergebnis einer «Vereinbarung zur Streitbeilegung» zwischen Freigang, der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, der Nada und dem DFB. «Das heißt, mein Fall wird nicht vor Gericht verhandelt, sondern wir haben eine Einigung gefunden», sagte die Eintracht-Kapitänin. Die Konsequenz bis zum Herbst 2027: «Ich werde kein Fußball mehr spielen können.»

Insgesamt 16 Monate gesperrt

Insgesamt beträgt ihre Sperre 16 Monate, allerdings beginnt diese mit der Benachrichtigung durch den DFB am 8. Juni 2026. Vom 8. Oktober 2027 an darf sie wieder an Spielen teilnehmen, zwei Monate vorher am Mannschaftstraining. Diese Saison ist komplett gelaufen, der Traum von einer WM-Teilnahme geplatzt. «Für Laura tut uns diese Situation menschlich einfach unfassbar leid», sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.

Freigang hat laut DFB- und Nada-Mitteilung zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026 drei Meldepflicht- beziehungsweise drei Kontrollversäumnisse begangen. Damit verstieß sie gegen den Artikel 2.4 des Welt-Anti-Doping-Codes und die entsprechenden nationalen Anti-Doping-Bestimmungen.

Die persönlichen Wettkampfergebnisse Freigangs seit dem 23. Februar 2026 werden annulliert. Für die Spielwertungen des deutschen Nationalteams und des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, wo die Angreiferin bis Sommer 2027 unter Vertrag steht, hat der Vergleich keine Konsequenzen, hieß es in der Mitteilung.

Eintracht kündigt Vertragsgespräche an

Der Verein kündigte an, zeitnah Gespräche mit Freigang aufzunehmen, «um auf Grundlage der nun ausgesprochenen Sperre die Ausgestaltung des zukünftigen Arbeitsverhältnisses festzulegen».

«Mir ist an der Stelle auch noch mal wichtig zu betonen, dass gegen mich zu keinem Zeitpunkt der Verdacht auf Doping bestand», sagte Freigang. Ein mögliches Gerichtsverfahren habe sie auch wegen potenziell hoher Kosten gescheut, «finanziell, mental, emotional», betonte sie: «Und ich war mir einfach nicht sicher, ob ich das schaffe.»

Im Juni hatte die Nada bekanntgegeben, dass Freigang innerhalb von zwölf Monaten dreimal für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sei. Suspendiert war Freigang nicht, sie trainierte und spielte zuletzt auch für Frankfurt. Als Nationalspielerin gehört die Olympia-Dritte von 2024 und EM-Zweite von 2022 zum sogenannten Registered Testing Pool (RTP), für den die strengsten Meldepflichten gelten.

Theoretisch war eine Sperre bis zwei Jahre möglich

Diese sogenannten Strikes sind ein Verstoß gegen die Meldepflicht, der laut Nada in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren führt. «Mir ist bewusst, welche Verantwortung ich trage gegenüber meinen Meldepflichten, und mir ist auch bewusst, wie wichtig es ist, um den Sport zu kontrollieren und sicherzustellen, dass es ein sauberer Sport ist», betonte Freigang nun.

Sie sagte aber auch: «Mein Fall war nicht immer so schwarz-weiß, wie er vielleicht von außen wirkte, und die Tatsache, dass ich jetzt einen Vergleich unterschreibe, bedeutet für mich nicht, dass ich die Bewertungen, wie sie teilweise vorlagen, teile.»