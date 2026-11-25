Zustimmung von Bundestrainer Christian Wück? Braucht Ann-Katrin Berger nicht. Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin spricht in einer Medienrunde auch über ihren neuen Vertrag bei Union Berlin.

Rio de Janeiro (dpa) – Vor ihrem spektakulären Wechsel zum 1. FC Union Berlin hat sich Ann-Katrin Berger keinen Rat von Bundestrainer Christian Wück geholt. «Das ist komplett auf meiner Seite gewachsen», sagte die Fußball-Nationaltorhüterin in einer digitalen Medienrunde aus Rio de Janeiro. «Es ist meine Karriere und ich glaube, da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Zustimmung vom Bundestrainer.» Sie freue sich aber, wenn Wück zu dem ein oder anderen Bundesliga-Spiel vorbeikomme.

Vor ihrem Einstieg bei den Berlinerinnen ist Berger erst mal mit der DFB-Elf in Südamerika gefordert. Aus den Test-Länderspielen gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ/ARD) in Rio de Janeiro will der zweimalige Weltmeister wichtige Erkenntnisse für die WM im kommenden Sommer in Brasilien mitnehmen.

Berger unterschrieb Vertrag über zweieinhalb Jahre

Union hatte am Montag den Transfercoup verkündet. Berger kommt vom US-Club Gotham FC und trägt ab Januar 2027 das Trikot der Berlinerinnen. Sie habe einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben, «und ich habe auch das Gefühl, dass ich das noch auf jeden Fall durchziehen kann.» Die 36-Jährige betonte aber auch: «Wenn es nicht geht, dann geht es nicht mehr.» Sie habe ohnehin früh in ihrer Karriere aufgehört, Pläne zu machen.

«Es hat sich einfach richtig angefühlt in dem Moment», sagte die gebürtige Schwäbin über den Wechsel zum Tabellenneunten. Es sei «auf jeden Fall ein richtig schönes Gefühl, einfach auch in der Nähe von meiner Familie wieder zu sein, auch wenn sie auf der anderen Seite von Deutschland sind.» Seit 2014 war Berger ausschließlich bei Clubs im Ausland beschäftigt gewesen.

Berger: Bundesliga wieder interessanter machen

Sie freue sich nun darauf, mitzuhelfen, «die Bundesliga wieder interessanter zu machen», sagte Berger. «Weil wir ja wirklich sagen müssen, dass die Bundesliga vielleicht jetzt ein paar Jahre so einen Rückschlag hatte.»

Vor allem in diesem Sommer waren etliche Nationalspielerinnen aus der Bundesliga zu ausländischen Top-Clubs gewechselt. Und wegen der nationalen Dominanz des FC Bayern München fehlt im Meisterrennen die Spannung.

Zu Beginn ihrer Karriere spielte Berger auch länger für Turbine Potsdam – und hat den Traditionsclub offenbar in guter Erinnerung behalten. «Potsdam war nicht weit von Berlin und ich mochte die Gegend schon immer. Und meine Mama hat sich auch riesig darüber gefreut, weil sie die Stadt über alles liebte.»