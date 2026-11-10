Zwei Wochen nach dem Unentschieden gegen Real Madrid feiert der FC Bayern in der Champions League der Frauen einen wichtigen Sieg in Paris. Jetzt winkt der direkte Einzug ins Viertelfinale.

Paris (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Champions League weiter ungeschlagen auf Erfolgskurs. Der deutsche Meister kam bei Paris Saint-Germain zu einem verdienten 2:1 (2:0) und damit zum zweiten Sieg im vierten Spiel.

Die Münchnerinnen gingen durch ein Eigentor von PSG-Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek (29. Minute) in Führung, die Nationalspielerin Klara Bühl (40.) noch vor der Pause ausbaute. Nach dem Wechsel gelang Paulina Dudek (65.) für die Gastgeberinnen mit einem verwandelten Handelfmeter nur noch der Anschluss.

Bayern auf Viertelfinalkurs

In der Tabelle der Ligaphase belegen die Bayern-Frauen nach dem erfolgreichen Auftritt im Parc des Princes mit acht Punkten zumindest über Nacht den zweiten Platz. Die vier besten der 18 Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Mannschaften auf den Rängen fünf bis zwölf spielen in einer Play-Off-Runde die restlichen vier Teilnehmer aus. Vor Weihnachten müssen die Münchnerinnen noch auswärts bei Austria Wien und zu Hause gegen Spitzenreiter FC Barcelona antreten.

Das Team um Rückkehrerin Bühl, die zuletzt zwei Spiele pausierte, bot in Paris vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung. Beim Führungstreffer halfen allerdings die Französinnen mit. Torhüterin Kiedrzynek lenkte eine flache Hereingabe von Pernille Harder unglücklich mit der Hacke ins eigene Netz. Harder war mit einem feinen Pass dann auch Wegbereiterin zum 2:0 durch Bühl, die mit einem platzierten Direktschuss traf.

Nach dem Anschlusstreffer von PSG – Linda Dallmann war im Strafraum ein Handspiel unterlaufen – verloren die Gäste ein wenig die Kontrolle. Weil ein Treffer von Dallmann wegen Abseits nicht zählte, mussten die Bayern bis zum Ende um den Sieg zittern.

Gilles-Ausfall vor Spitzenspiel bitter

Verzichten mussten die Münchnerinnen auf Vanessa Gilles wegen einer Muskelverletzung. Die 30 Jahre alte Verteidigerin fehlt den Münchnerinnen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn bereits am Wochenende steht in der Bundesliga das Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg an.