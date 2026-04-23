Die Chefs des FC Bayern sind voll des Lobes nach dem erneuten Meisterstück der Münchnerinnen. Eine der Protagonistinnen erklärt das Geheimnis des Erfolges.

Berlin (dpa) – So ein bisschen geplant war der Coup des Comeback-Duos zum Siegtriumph der Fußballerinnen des FC Bayern schon. «Wir haben vorhin tatsächlich ein bisschen Späße gemacht», erzählte Matchwinnerin Giulia Gwinn: «Wäre doch schön, wenn wir es entscheiden.» Wir, das sind Gwinn und Klara Bühl. Torschützin und Vorlagegengeberin zum 3:2 der Münchnerinnen beim 1. FC Union Berlin – dem 19. Sieg in der Frauen-Bundesliga in Serie – Vereinsrekord. Und dem Sieg zum vorzeitigen Titelgewinn.

Bühls bitterer Rückblick

Anfang März hatte sich Bühl bei der Nationalmannschaft verletzt, eine Muskelsehnenblessur in der Wade. «Es war natürlich im ersten Moment schon ein herber Rückschlag. Das muss ich schon zugeben», erinnerte sie sich nach dem triumphalen Comeback im Stadion An der Alten Försterei: «Vor allem, wenn es dann heißt, es sind einige Wochen bis zwei, drei Monate.»

Gwinn hatte sich – ebenfalls bei der Nationalmannschaft – zuletzt die Schulter ausgekugelt. Die Rückkehr kurz vor dem Hinspiel im Halbfinale der Champions League am Samstag in München gegen den FC Barcelona kam zur rechten Zeit. In der 84. Minute sorgten beide für die Entscheidung. Weil der VfL Wolfsburg nur zu einem 0:0 beim SV Werder Bremen kam, beträgt der Vorsprung des nun achtmaligen deutschen Meisters 15 Punkte. Uneinholbar bei noch vier Partien.

Hainer schwärmt von «historischer Großtat»

Herbert Hainer, der Präsident der Bayern, nannte die vierte deutsche Meisterschaft in Serie «die nächste historische Großtat». «Wir freuen uns mit (Trainer) José Barcala und dem ganzen Team – und wünschen nun das Beste für die weiteren Aufgaben: In der Champions League und im Pokal ist noch alles drin», betonte Sportvorstand Max Eberl.

Im DFB-Pokal bekommen es die Münchnerinnen am 14. Mai im Finale mit dem in der Meisterschaft so deutlich geschlagenen VfL Wolfsburg zu tun. «Ich glaube, wir sind tatsächlich sehr, sehr damit gut gefahren, dass wir auf unsere Konstanz setzen, dass wir einfach schauen, unsere Leistung immer wieder zu bringen, dass wir uns gegenseitig auch im Training fordern, in den Spielen fordern», erzählte Bühl.

Es mache einen so hungrig nach allem Möglichen und man glaube daran, dass man alles erreichen könne. «Deswegen glaube ich, ist es ist das Triple auch möglich», sagte Bühl. Erst recht, wenn das Duo Gwinn/Bühl so zur Stelle ist wie beim Meistertriumph von Berlin.