Sorge um die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lisa Baum. Während des Spiels bricht die 19-Jährige vom FC Arsenal auf dem Platz zusammen. Der Club gibt leichte Entwarnung.

London (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lisa Baum ist im Spiel ihres Clubs FC Arsenal gegen West Ham United (0:0) zusammengebrochen. Nach knapp einer halben Stunde ging die 19-Jährige abseits des Spielgeschehens zu Boden und musste nach einer Behandlung mit einer Atemmaske auf der Trage vom Platz gebracht werden. «Lisa Baums Zustand ist stabil und sie erholt sich gut, nachdem sie kurzzeitig Atemnot hatte», teilte der FC Arsenal später mit.

Baum war im vergangenen Sommer aus der Bundesliga von RB Leipzig nach London in die Women's Football League gewechselt. Die Ablösesumme soll rund 600.000 Euro betragen haben. Beim 4:2-Sieg gegen Australien am 9. Oktober in Karlsruhe hatte die Flügelspielerin ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gegeben.