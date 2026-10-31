Major League Soccer
Fünfmal Gelb in MLS: Warum Messi dennoch nicht gesperrt wird
Lionel Messi
Einer Sperre entwischt: Lionel Messi profitiert von einer besonderen Regelung in der MLS. (Archivfoto)
Lynne Sladky. DPA

Fußball-Superstar Lionel Messi hat bei Inter Miami in dieser MLS-Saison fünf Gelbe Karten erhalten. Normalerweise gibt es dafür ein Spiel Sperre. Eine wenig bekannte Regel verschont den 39-Jährigen.

Lesezeit 1 Minute

Miami (dpa) – Fußball-Superstar Lionel Messi muss trotz seiner fünften Gelben Karte in der laufenden MLS-Saison keine Sperre absitzen. Laut den Regularien der nordamerikanischen Profiliga wird einem Spieler eine Gelbe Karte vom Verwarnungskonto abgezogen, wenn er bei fünf Einsätzen hintereinander nicht verwarnt wurde.

Diese Regel kann bis zu dreimal in einer MLS-Hauptrunde für einen Spieler angewendet werden. Wie «The Athletic» berichtet, wurden Messi in der laufenden Saison bereits zwei Gelbe Karten von seinem Verwarnungskonto gestrichen, weil er zwei separate Fünf-Spiele-Serien ohne Verwarnung schaffte.

Messi, der seit mehr als drei Jahren für Inter Miami aufläuft, kassierte seine fünfte Gelbe Karte am Donnerstag im Spiel gegen Cincinnati (2:2). Am Sonntagabend (Ortszeit) muss die Mannschaft des argentinischen Superstars auswärts bei New England Revolution ran.

© dpa-infocom, dpa:261030-930-921194/1

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