Portugals Fußballikone gewinnt mit Al-Nassr die Meisterschaft in Saudi-Arabien. Für den Verein ist es der erste Titel seit sieben Jahren.

Riad (dpa) – Altstar Cristiano Ronaldo hat seinen Club Al-Nassr mit einem Doppelpack zur ersten Meisterschaft in Saudi-Arabien seit 2019 geschossen. Der frühere Weltfußballer aus Portugal traf beim 4:1-Sieg gegen Damac zweimal (63./81. Minute) und vergoss danach Freudentränen. Es war der erste Titel für den 41-Jährigen in der Saudi Pro League, in die er im Dezember 2022 gewechselt war.

Al-Nassr behauptete dank des Sieges, zu dem die ehemaligen Bayern-Profis Sadio Mané (34.) und Kingsley Coman (52.) die weiteren Treffer beisteuerten, am letzten Spieltag sein Zwei-Punkte-Polster vor Al-Hilal. Der Verfolger gewann bei Al Fayha mit 1:0.

Für Ronaldo, der für seinen Verein schon über 100 Tore erzielt hat, geht es im Sommer mit der WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter. Der Torjäger bestreitet mit Portugal bereits seine sechste Endrunde.