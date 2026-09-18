Mit Spannung wurde die erste Kader-Nominierung von Zinédine Zidane als Nationalcoach Frankreichs erwartet. Er gibt Talenten eine Chance und schließt die Tür für zwei Altstars.

Paris (dpa) – Zinédine Zidane baut zum Start seiner Mission als Nationaltrainer Frankreichs das Team um Superstar Kylian Mbappé leicht um. Der frühere Welt- und Europameister nominierte für die ersten Länderspiele unter seiner Regie fünf Debütanten. Ein Comeback von Altstar Karim Benzema (38) wird es unter Zidane dagegen nicht geben, auch der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler N’Golo Kanté wird keine Berücksichtigung mehr finden. Die Bayern-Profis Michael Olise und Dayot Upamecano sind erwartungsgemäß dabei.

«Es sind Spieler, die es verdienen, hier zu sein. Spieler, die ich sehen möchte», sagte Zidane über die Neulinge Esteban Lepaul, Jeremy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf und Guillaume Restes. Ihnen gab er auch eine Einsatzgarantie: «Jeder wird zum Einsatz kommen.»

Das will Zidane sehen

Frankreich spielt zum Auftakt der Nations League am 25. September zunächst in der Türkei und drei Tage später in Belgien. Anschließend stehen die Heimspiele gegen Italien und Belgien auf dem Programm.

«Was mich inspiriert, ist das Spiel», sagte Zidane. «Ich möchte sehen, wie diese Spieler und diese Mannschaft spielen.». Der 54-Jährige, der als Trainer bei Real Madrid tätig war, hatte das Amt des langjährigen Nationaltrainers Didier Deschamps nach der WM im vergangenen Sommer übernommen. Frankreich war im Halbfinale am späteren Weltmeister Spanien gescheitert.