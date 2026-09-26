Kylian Mbappé wollte, aber er konnte nicht mehr weiterspielen. Kurz nach dem Tor zum 1:0-Sieg in der Türkei muss er vom Platz. Jetzt gibt es eine Diagnose.

Izmit (dpa) - In die Freude über das siegreiche Debüt als französischer Fußball-Nationaltrainer mischten sich bei Zinédine Zidane die Sorgen um seinen Kapitän und Superstar. Nach seinem Tor zum 1:0-Endstand auswärts gegen die Türkei musste Kylian Mbappé verletzt vom Platz.

Eine genaue Untersuchung ergab eine Kapselverletzung im Knie, teilte Mbappés Verein Real Madrid mit. Wie lange der 27 Jahre alte Top-Stürmer ausfällt, ist unklar.

Die Miene des Torjägers von Real Madrid war schon bei seiner Auswechslung alles andere als zuversichtlich gewesen. Und auch Zidane klang nicht hoffnungsvoll: «Es sieht nicht gut aus, nein, es sieht nicht gut aus.» Die Befürchtungen bewahrheiteten sich nun.

Heimdebüt für Zidane ohne den Kapitän

Mbappé war unmittelbar nach dem Spiel zur Behandlung nach Madrid zurückgekehrt. Er wird Frankreich daher in den kommenden Partien am Montag auswärts gegen Belgien sowie in Paris bei Zidanes Heimdebüt gegen Italien am 2. Oktober sowie drei Tage später wieder gegen Belgien fehlen.