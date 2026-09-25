In seinem ersten Spiel als Nationaltrainer Frankreichs kann sich Zinedine Zidane über einen Erfolg freuen. Kylian Mbappé gelingt der Siegtreffer, verletzt sich aber. Italien enttäuscht gegen Belgien.

İzmit (dpa) – Zinédine Zidane ist das Debüt als neuer Nationaltrainer der französischen Nationalmannschaft geglückt. In ihrem ersten Spiel der Nations League setzte sich die «Équipe tricolore» dank Kylian Mbappé mit 1:0 (0:0) in der Türkei durch. Die italienische Nationalmannschaft zog zuhause gegen Belgien mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

Zidane musste mitansehen, wie sich seine Mannschaft erst kurz vor der Pause die ersten zwingenden Torchancen erspielte. In der 54. Minute erlöste Kylian Mbappé seinen Trainer, der WM-Torschützenkönig traf auf Zuspiel von Bayern-Stürmer Michael Olise zur 1:0-Führung. Mbappé verletzte sich dabei aber am linken Knie, versuchte weiterzuspielen, musste aber kurz danach ausgewechselt werden.

In der 87. Minute sah der türkische Torhüter Uğurcan Çakır Rot, als er aus dem Kasten herausstürmend den Ball mit dem Oberarm spielte. Trotz Überzahl konnten die Franzosen nicht mehr nachlegen.

Italien mit Fehlstart gegen Belgien

Die italienische Nationalmannschaft legte zum Auftakt in die Nations League einen Fehlstart hin und verlor zuhause mit 0:2 (0:1) gegen Belgien. Nach einer enttäuschenden Leistung in der ersten Hälfte wurde die «Squadra Azzurra» vor heimischem Publikum im Olympiastadtion in Rom ausgepfiffen.

Mika Godts (20.) ließ bei der belgischen Führung in der ersten Hälfte drei Italiener ins Leere grätschen, Dodi Lukebakio (69.) traf elf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0. Nach der Pause agierten die Italiener zwar stärker, scheiterten aber immer wieder am belgischen Torhüter Senne Lammens.

Am nächsten Freitag werden Frankreich und Italien aufeinandertreffen, dann wird Zidane in Saint-Denis sein Heimdebüt als französischer Nationaltrainer geben.