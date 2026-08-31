Der FC Barcelona führt allein die spanische Liga an - dank des klaren Sieges mit fünf Toren gegen Rayo Vallecano. Eines bereitete ein Ex-BVB-Profi vor.

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona hat seine Siegesserie zum Auftakt der spanischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick kassierte zwar die ersten Gegentore im dritten La-Liga-Match dieser Saison. Mit dem 5:2 (2:1) daheim gegen Rayo Vallecano gelang aber der dritte Sieg nacheinander.

Mit neun Punkten führt der Meister die Tabelle nun weiter an, punktgleich vor dem Erzrivalen Real Madrid. Die Königlichen haben die um zwei Treffer schlechtere Torbilanz. Barcelonas Neuzugang und Nationalspieler Karim Adeyemi wurde in der 77. Minute eingewechselt. Der ehemalige BVB-Profi bereitete den zweiten Treffer von Lamine Yamal in der Nachspielzeit vor.

Adeyemi kam – und bereitete einen Treffer vor

Zuvor hatten Raphinha (19. Minute) und Yamal (21.) Barcelona nach dem Rückstand durch Vallecano-Profi Sergio Camello (12.) in Führung geschossen. Nach der Pause unterlief Gäste-Profi Florian Lejeune ein Eigentor (51.), ehe Camello (59.) zum zweiten Mal traf. Raphinha mit seinem zweiten Treffer stellte auf 4:2 (71.), ehe Yamal nach Vorlage von Adeyemi für den Endstand sorgte (90.).