Die Katalanen wenden die zweite Saisonpleite ab. Beim 3:2 dreht Hansi Flicks FC Barcelona die Partie gegen Villarreal.

Barcelona (dpa) – Der spanische Fußball-Meister und Tabellenführer FC Barcelona um Trainer Hansi Flick hat die zweite Saison-Niederlage in La Liga spektakulär abgewendet. Dank eines frühen Doppelschlags war Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal zunächst in Führung gegangen, aber der Spitzenclub drehte die Partie und siegte daheim im Camp Nou mit 3:2 (0:2).

Barcelona bestimmte die Partie, aber ließ viele Chancen liegen, ehe sich das Bild in der zweiten Hälfte änderte. Gerard Martin (57.), Fermin (61.) und ein Eigentor von Pau Navarro (67.) sorgten für den hochverdienten Erfolg. Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi begann in der Startaufstellung.

Tajon Buchanan (5. Minute) und Tani Oluwaseyi (7.) hatten früh die Stimmung der Katalanen getrübt. In der Nachspielzeit sah der unglückliche Navarro noch Gelb-Rot.

Durch eine Niederlage hätte nur noch das Torverhältnis Tabellenführer Barça von Verfolger und Rivale Real Madrid getrennt. So sind es weiterhin drei Punkte Abstand.