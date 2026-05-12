Nach dem zweiten Liga-Titel in Serie bleibt Hansi Flick beim FC Barcelona. Warum der frühere Bundestrainer aber noch nicht unterschreibt - und was ihn jetzt antreibt.

Barcelona (dpa) – Hansi Flick wird seinen Vertrag als Trainer des FC Barcelona um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängern. Obwohl es bisher keine offizielle Mitteilung seitens des alten und neuen spanischen Fußball-Meisters gibt, bestätigte der frühere Bundestrainer indirekt entsprechende Medienberichte.

«Haben wir es schon bekanntgegeben? Ich bin sehr glücklich, und das Erreichte gibt mir das Vertrauen, noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen», sagte der 61-Jährige auf die Frage von Journalisten auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel am Mittwoch (21.30 Uhr) beim Abstiegskandidaten Deportivo Alavés. Er habe in den zwei Jahren in Barcelona erkannt, dass er «am richtigen Ort» sei.

Barcelona war am Sonntag drei Spieltage vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden. Es ist der zweite Gewinn der Primera División in Serie. Flick hat in der Mittelmeermetropole in zwei Spielzeiten insgesamt bereits fünf Titel errungen – je zweimal die Liga und den spanischen Supercup sowie einmal den Pokal.

Nun will Flick auch die Königsklasse mit Barça gewinnen

Nun wolle er mit den Katalanen auch die Champions League gewinnen, sagte er. «Jeder träumt davon.» Als Coach des FC Bayern München hat Flick in der europäischen Königsklasse bereits 2020 den Henkelpott geholt.

Die katalanische Fachzeitung «Mundo Deportivo» und andere Medien hatten vor der Pressekonferenz die Einigung zwischen dem Club und dem früheren Bundestrainer enthüllt. Wie es heißt, enthält die Vereinbarung eine Option auf ein weiteres Jahr bis 2029, sofern bestimmte sportliche Ziele erreicht werden.

Eine sofortige Unterzeichnung des neuen Vertrags ist laut Medien allerdings nicht geplant. Flick wolle sich auf den Saisonendspurt konzentrieren, hieß es. Drei Spieltage vor Schluss hat Barça noch die Chance, die Saison mit 100 Punkten und mindestens 100 Toren abzuschließen. Aktuell steht das Team bei 91 Punkten und 91 Toren. Mit 100 Zählern würde die Mannschaft den Barça-Rekord von Tito Vilanova (2013) und von Real Madrid unter José Mourinho (2012) einstellen.