Barcelona bleibt nach der Clásico-Niederlage gegen Real zwar Tabellenführer, doch der Vorsprung schrumpft. Trainer Hansi Flick lässt keine Ausreden gelten.

Barcelona (dpa) – Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona hat nach dem 1:2 im Clásico gegen Real Madrid die fehlende Frische seines Teams beklagt. «Ich sage die Wahrheit: Heute waren wir nicht frisch, und das müssen wir ändern», sagte der deutsche Coach nach der Heimniederlage gegen den Erzrivalen: «Wir sind enttäuscht.»

Die fehlende Frische erklärte sich der 61-Jährige auch mit den Reisestrapazen aufgrund mehrerer englischer Wochen am Stück. «Aber ich will nicht darüber reden, wenn wir verlieren, sondern wenn wir gewinnen. Und ich akzeptiere keine Ausreden», sagte Flick, der mit Barça in der spanischen Fußball-Liga die erste Saisonniederlage nach zuvor neun Siegen am Stück kassierte.

Flick: «Wir müssen analysieren»

Durch die Niederlage gegen Real verpassten die Katalanen den alleinigen Startrekord in La Liga mit zehn Siegen. Neun Siege zum Auftakt waren bislang auch Real in der Saison 1968/1969 gelungen. «Niederlagen gehören zu diesem Sport. Wir müssen analysieren und besser werden, und das werden wir tun. Es ist wichtig, zu reagieren», sagte Flick.

Barcelona ist weiterhin Tabellenführer. Der Vorsprung auf Verfolger Atlético Madrid beträgt nach dem zehnten Spieltag aber nur noch zwei Zähler, auf Real drei Punkte. «Ich glaube nicht, dass diese Niederlage im Team Zweifel aufkommen lässt. Jeder kennt die Situation. Wir haben heute nicht ganz gut gespielt, aber in großen Spielen entscheiden die Details. So kippt die Waage, und heute war das Glück nicht auf unserer Seite», sagte Flick.

Matchwinner für Real war Kylian Mbappé, der einen Doppelpack (41./87. Minute) schnürte. Für Barcelona traf Raphinha (61.).