Der Saisonstart ist für den spanischen Meister geglückt. Der FC Barcelona gewinnt auch sein zweites Spiel. Anders sieht es in Bilbao aus.

Barcelona (dpa) – Hansi Flick hat das deutsche Trainer-Duell mit Edin Terzic gewonnen und den FC Barcelona zum zweiten Sieg im zweiten Spiel geführt. Die Katalanen siegten gegen Athletic Bilbao 2:0 (1:0). Damit liegt Barça mit sechs Zählern an der Tabellenspitze vor dem punktgleichen Rivalen Real Madrid.

Der Ex-Dortmunder Karim Adeyemi, der im ersten Spiel noch überzeugt hatte, stand dieses Mal nicht in der Startelf und kam in der 80. Minute ins Spiel. Die Tore für Barça erzielten Raphinha (37.) und Fermin (82.).

Bilbao blieb damit auch im zweiten Spiel ohne Punkt. Terzic, der einst mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale erreicht hatte, ist seit Sommer Trainer im Baskenland.