Im weltweiten Streit um seine Investorenpläne hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Berichten zufolge einen engen Vertrauten verloren. Carlos Cordeiro, hochrangiger Berater des Fußball-Weltverbandes, trat aus Protest gegen das Vorhaben zurück, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Sky News mit Verweis auf eine Stellungnahme Cordeiros meldeten.

London (dpa) - Im weltweiten Streit um seine Investorenpläne hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Berichten zufolge einen engen Vertrauten verloren. Carlos Cordeiro, hochrangiger Berater des Fußball-Weltverbandes, trat aus Protest gegen das Vorhaben zurück, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Sky News mit Verweis auf eine Stellungnahme Cordeiros meldeten.