Fußball
FIFA-Krise: Hochrangiger Infantino-Berater tritt zurück
Carlos Cordeiro
Carlos Cordeiro tritt aus Protest als FIFA-Berater zurück.
Rebecca Blackwell. DPA

Im weltweiten Streit um seine Investorenpläne hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Berichten zufolge einen engen Vertrauten verloren. Carlos Cordeiro, hochrangiger Berater des Fußball-Weltverbandes, trat aus Protest gegen das Vorhaben zurück, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Sky News mit Verweis auf eine Stellungnahme Cordeiros meldeten.

London (dpa) - Im weltweiten Streit um seine Investorenpläne hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Berichten zufolge einen engen Vertrauten verloren. Carlos Cordeiro, hochrangiger Berater des Fußball-Weltverbandes, trat aus Protest gegen das Vorhaben zurück, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Sky News mit Verweis auf eine Stellungnahme Cordeiros meldeten.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-465727/2

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport