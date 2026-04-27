Fußball in der Türkei
Fenerbahce trennt sich nach Derby-Pleite von Trainer Tedesco
Domenico Tedesco
Nicht mehr Fener-Trainer: Domenico Tedesco (l). (Archivbild)
Khalil Hamra. DPA

Nach der deutlichen Derby-Niederlage bei Galatasaray zieht Fenerbahce Istanbul Konsequenzen: Trainer Domenico Tedesco und weitere Verantwortliche müssen gehen.

Istanbul (dpa) – Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer von Fenerbahce Istanbul. Wie der türkische Traditionsclub mitteilte, wurden neben dem früheren Schalker und Leipziger Bundesliga-Coach auch Sportdirektor Devin Özek und Fußballkoordinator Berke Çelebi von ihren Aufgaben entbunden. Der Tabellendritte Fenerbahce hatte am Sonntag das brisante Stadtderby bei Spitzenreiter Galatasaray mit 0:3 verloren.

Der 40 Jahre alte Tedesco hatte im September vergangenen Jahres am fünften Spieltag die Nachfolge von Startrainer José Mourinho bei Fener angetreten. Zuvor war er von Februar 2023 bis Januar 2025 für die belgische Nationalmannschaft verantwortlich.

© dpa-infocom, dpa:260427-930-920/1

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Sport
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