Fußball
FC Porto zum 31. Mal portugiesischer Meister
FC Porto - FC Alverca
Der FC Porto sicherte sich vorzeitig seinen 31. Meistertitel.
Miguel Angelo Pereira. DPA

Im ewigen Rennen mit den Hauptstadtclubs aus Lissabon darf Porto diesmal wieder den Meistertitel in Portugal feiern. Ein knapper Heimerfolg lässt die Fans jubeln.

Lesezeit 1 Minute

Porto (dpa) – Der FC Porto ist zum 31. Mal portugiesischer Fußball-Meister. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Alverca ist der Club aus dem Norden Portugals zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom großen Rivalen Benfica Lissabon zu verdrängen. Das Tor zum Sieg gegen Alverca erzielte der Pole Jan Bednarek in der 40. Minute. Benfica spielte nur 2:2 bei Famalicao und hat neun Punkte Rückstand.

Mit 38 Meistertiteln bleiben die Hauptstädter zwar unangefochtener Rekordmeister, bei der Gesamtzahl der gewonnenen Titel zog Porto mit nunmehr 87 Trophäen aber wieder gleich, wie die Sportzeitung «A Bola» vorrechnete. Sporting Lissabon war 21 Mal Meister und kann mit dem Gewinn des portugiesischen Pokals in dieser Saison noch seinen insgesamt 58. Titel holen.

© dpa-infocom, dpa:260503-930-26146/1

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren