Im ewigen Rennen mit den Hauptstadtclubs aus Lissabon darf Porto diesmal wieder den Meistertitel in Portugal feiern. Ein knapper Heimerfolg lässt die Fans jubeln.

Porto (dpa) – Der FC Porto ist zum 31. Mal portugiesischer Fußball-Meister. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Alverca ist der Club aus dem Norden Portugals zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom großen Rivalen Benfica Lissabon zu verdrängen. Das Tor zum Sieg gegen Alverca erzielte der Pole Jan Bednarek in der 40. Minute. Benfica spielte nur 2:2 bei Famalicao und hat neun Punkte Rückstand.

Mit 38 Meistertiteln bleiben die Hauptstädter zwar unangefochtener Rekordmeister, bei der Gesamtzahl der gewonnenen Titel zog Porto mit nunmehr 87 Trophäen aber wieder gleich, wie die Sportzeitung «A Bola» vorrechnete. Sporting Lissabon war 21 Mal Meister und kann mit dem Gewinn des portugiesischen Pokals in dieser Saison noch seinen insgesamt 58. Titel holen.