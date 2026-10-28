Liverpool (dpa) – Der FC Liverpool mit Nationalspieler Florian Wirtz steht nach einem Krimi gegen den FC Chelsea im Viertelfinale des englischen Ligapokals. Die Reds gewannen am Mittwochabend mit 6:5 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen. Die Tore in der regulären Spielzeit hatten Morgan Rogers (Foulelfmeter, 40. Minute) und Cody Gakpo (Handelfmeter, 44.) erzielt, Wesley Fofana wurde für die Gäste zum Pechvogel, als er den achten Strafstoß in den Liverpooler Nachthimmel schoss. Der Verteidiger hatte bereits einen Elfer im Spiel verursacht.

Nachdem sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte weitgehend neutralisiert hatten, überschlugen sich kurz vor der Pause die Ereignisse. Zunächst grätschte der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch Chelsea-Kapitän Moises Caicedo von hinten im Sechzehner um, den fälligen Strafstoß verwandelte Rogers. Der langjährige Liverpool-Captain Jordan Henderson hatte sich zwar zunächst den Ball geschnappt, nach einem gellenden Pfeifkonzert der Reds-Fans aber an Rogers übergeben.

Nur vier Minuten später zeigte Schiedsrichter Darren England dann erneut auf den Punkt, diesmal allerdings sehr zur Freude der Anhänger in Rot. Fofana hatte bei einer Ecke den Ball an den ausgestreckten Arm bekommen, Gakpo fand sicher das linke untere Eck.

City bremst Brighton aus

Nach der Pause brachte Liverpool-Coach Andoni Iraola unter anderem Nationalspieler Florian Wirtz (59.), der dem Spiel sofort neuen Schwung gab. In der Schlussphase blockte der ebenfalls eingewechselte Levi Colwill einen schönen Abschluss von Wirtz aus der Drehung, ein Treffer wollte aber bis zum Elfmeterschießen nicht mehr fallen.

Vor dem FC Liverpool hatte sich bereits Manchester City mit 4:3 ebenfalls im Elfmeterschießen (2:2, 1:1) gegen das Überraschungsteam der bisherigen Premier-League-Saison, Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler, durchgesetzt. Tabellenführer Manchester hatte in den 90 Minuten gegen den derzeitigen Dritten durch Mateo Kovacic und Vitor Reis zweimal ausgeglichen, Malick Yalcouyé und der ehemalige Hoffenheimer Georginio Rutter trafen für die Hausherren.

Im Elfmeterschießen verwandelte Ex-Nationalspieler Pascal Groß als erster Schütze souverän, City-Keeper Geronimo Rulli hielt in der Folge allerdings zwei Elfer fest und ließ die Gäste jubeln. Eine Runde weiter ist auch der AFC Bournemouth. Das Team von Trainer Marco Rose gewann 3:0 (1:0) gegen Aston Villa.