Ferran Torres trifft doppelt, Lamine Yamal glänzt als Vorlagengeber und Torschütze: Der FC Barcelona gewinnt das Stadtderby gegen Espanyol und baut den Vorsprung auf Real Madrid aus.

Barcelona (dpa) – Mit einem Sieg im Stadtderby ist Tabellenführer FC Barcelona seinem Erzrivalen Real Madrid in der spanischen Fußball-Liga auf neun Punkte enteilt. Das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick gewann gegen Espanyol Barcelona 4:1 (2:0) und erhöhte damit sieben Spieltage vor Schluss seine Chancen auf die Titelverteidigung. Real war am Freitag gegen den FC Girona nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinausgekommen.

Ferran Torres (9. und 25. Minute) brachte Barça mit seinen beiden Toren bereits vor der Pause in die Spur. Die Vorlagen hatte jeweils der 18 Jahre alte Lamine Yamal in seinem 100. Ligaspiel geliefert. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Pol Lozano (56.) zwar, doch Lamine Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) machten in der Schlussphase alles klar.

Lewandowski kommt nicht zum Einsatz

Wenige Tage nach dem 0:2 in der Champions League gegen Atlético Madrid dominierte der 28-malige spanische Meister gegen den Stadtrivalen über weite Strecken. Flick schonte unter anderem Starstürmer Robert Lewandowski, Rashford und Dani Olmo wurden eingewechselt.

Für Barça geht es am Dienstag (21.00 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel bei Atlético in der Königsklasse weiter. Verteidiger Pau Cubarsí wird der Flick-Elf nach seiner Roten Karte aus dem Hinspiel fehlen.