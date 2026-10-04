Die Three Lions überrollen Kroatien in der Nations League. Nicht nur Trainer Tuchel schwärmt nach dem 7:0. Bellingham erklimmt eine neue Stufe, Bayern-Star Kane kann weiter Geschichte schreiben.

Rijeka (dpa) – Thomas Tuchel umarmte seinen Trainerkollegen Slaven Bilic schon, bevor die Partie überhaupt abgepfiffen war. Englands 7:0 in der Nations League gegen Kroatien war eine Machtdemonstration. «Fantastisch» sei die Leistung seiner Mannschaft gewesen, sagte Tuchel nach dem denkwürdigen Abend in Rijeka. Mittelfeldantreiber Jude Bellingham und Doppeltorschütze Harry Kane wurden besonders gefeiert. Und der Star des FC Bayern könnte in wenigen Tagen schon das nächste Kapitel Fußball-Geschichte schreiben.

Kane kann mit Shilton gleichziehen

«Unglaublich» sei dieser Auftritt gewesen, sagte Kane. «Vom Anfang bis zum Ende.» Lange sei darüber geredet worden, dass die Three Lions auch mal eine konstante Leistung über 90 Minuten abliefern müssten. Das hätten sie diesmal getan – und wie eindrucksvoll. Kane selbst hatte die Show mit dem Führungstor in der 8. Minute eröffnet und in der zweiten Halbzeit noch einen zweiten Treffer nachgelegt. Gegen Tschechien könnte er am Dienstag sein 125. Länderspiel bestreiten und dadurch mit Englands Rekordhalter Peter Shilton gleichziehen.«Das wäre schön», sagte der Münchner.

Nachdem Kane in der 70. Minute ausgewechselt worden war, hatte der frühere Dortmunder Bellingham die Kapitänsbinde übernommen. Der 23-Jährige von Real Madrid steuerte zur höchsten Niederlage der kroatischen Länderspielgeschichte ein Tor und drei Vorlagen bei. Es habe ausgesehen, als hätte «ein erwachsener Mann gegen kleine Kinder gespielt», analysierte Roy Keane, der frühere Mittelfeld-Star von Manchester United, als Experte bei ITV. «Bellingham kann einer der größten Spieler aller Zeiten werden», meinte der Ire.

Ob Bellingham eine neue Stufe erreicht habe, wurde Tuchel nach der Partie gefragt. «Ja, im Moment scheint es so zu sein», sagte er. «Das muss man auch immer. Man darf nie stillstehen.» Sonst würden andere Teams aufholen.

«Werden immer eine Narbe haben»

Kane als Knipser, Bellingham als Dampfmacher, Tuchel als Tüftler – so stellen sich die Engländer das vor. Nach der spektakulären 2:3-Niederlage gegen Weltmeister Spanien und dem eher schmucklosen 2:0-Sieg in Tschechien setzte das Team des deutschen Trainers nun ein besonderes Ausrufezeichen.

Mit einem weiteren Erfolg gegen Tschechien würden die Three Lions endgültig wieder Kurs auf das Viertelfinale der Nations League nehmen. Und die immer wiederkehrenden Fragen an Tuchel nach dem Halbfinal-K.o. bei der WM in diesem Sommer womöglich doch mal weniger werden. Die 1:2-Niederlage gegen Argentinien, in der die Engländer Mitte Juli eine desaströse Schlussphase erlebten, begleitet den 53-Jährigen und sein Team noch immer.

Mit Schmerz und Enttäuschung umzugehen, gehöre zur «Natur des Sports», erklärte Tuchel. «Wir werden immer eine Narbe haben», so der Coach. Zu Beginn sei dieses Trainingscamp auch nicht unbedingt leicht gewesen, räumte er ein. Doch seine Mannschaft habe immer weitergemacht. Die «exzellente» Leistung gegen Spanien sei nicht belohnt worden. Beim Sieg in Tschechien habe sein Team dann eine Reaktion auf das enttäuschende Ergebnis zuvor gezeigt. Und nun eben auch die ungewöhnlichen Umstände in Kroatien angenommen.

Ungewöhnliche Kulisse nach Fan-Ausschluss

Nach rassistischen Beleidigungen kroatischer Fans im Nations-League-Viertelfinale gegen Frankreich im März 2025 hatte die UEFA einen kompletten Zuschauerausschluss verhängt. Der kroatische Verband hatte zu der Partie am Samstagabend aber mehrere tausend Kinder und Jugendliche eingeladen, die das Spiel kostenlos verfolgen durften. Eine Maßnahme, die das Regelwerk der UEFA ausdrücklich erlaubt. Auch rund 100 englische Fans waren im Stadion.

Die Kulisse sei schon «komisch» gewesen, befand Tuchel. Es habe ihn gefreut, dass die Kinder ihre Idole wie Kroatiens Urgestein Luka Modric hätten sehen können. Insgesamt sei der Rahmen aber doch «sehr, sehr ungewöhnlich» gewesen. Seine Engländer ließen sich nicht davon beirren. Sie überrollten die defensiv desolaten Kroaten regelrecht. Und Tuchel herzte noch vor dem Schlusspfiff seinen bemitleidenswerten Kollegen Bilic.