Erste Protestbanner waren bereits in den Stadien zu sehen. Nun kündigen die Fanszenen weitere deutliche Botschaften an. Vor der DFB-Entscheidung zur Regionalliga-Reform wächst der Druck.

Dortmund (dpa) – Im Streit um die Reform der Fußball-Regionalliga erhöhen die Fanszenen den Druck. «Wir machen jetzt Ernst: Die Fanszenen Deutschlands machen sich stark für das Kompassmodell und werden deutliche Botschaften in die Vereine und Stadien transportieren», heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der Fanszenen Deutschlands. Zu den Details der geplanten Aktionen machte das Bündnis keine Angaben.

Bereits am vergangenen Spieltag waren erste Protestbanner in Stadien zu sehen gewesen. «Wir werden nicht akzeptieren, dass diese einmalige Chance verstreicht und Vereine und hunderttausende Mitglieder sowie ganze Regionen gegeneinander ausgespielt werden», hieß es weiter. Was die Vereine bräuchten, sei eine seit Jahren eingeforderte faire Lösung – und das ist aus Sicht der Fanszenen das Kompassmodell.

DFB-Bundestag steht vor Richtungsentscheidung

In knapp drei Wochen – am 18. Dezember – entscheidet der außerordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über die künftige Struktur der Regionalligen. Während der Westen das Kompassmodell unterstützt, lehnen die Verbände aus Bayern, dem Norden, Nordosten und Südwesten es nach aktuellem Stand ab und favorisieren teilweise das 22/5-Modell mit einer Aufstockung der 3. Liga.

In ihrer Stellungnahme kritisierten die Fanszenen vor allem die Verantwortlichen der Regionalverbände Christoph Kern (Bayern), Ralph-Uwe Schaffert (Nord) und Hermann Winkler (Nordost). Sie werfen ihnen vor, den eigenen Machterhalt über die Interessen einer Reform zu stellen. Die Funktionäre hätten kein Interesse an einer gemeinsamen Lösung, sondern wollten ihren Einfluss sichern.

Historische Chance nicht verspielen: Auch Initiative macht Druck

Auch die bundesweite «Initiative Aufstiegsreform 2025» erhöht vor der Abstimmung den Druck. Gemeinsam mit ihren 77 Unterstützerclubs appellierte sie, die «historische Chance» auf eine Einigung nicht zu verspielen. Im Kompassmodell sieht die Initiative eine faire Lösung für die seit Jahren umstrittene Aufstiegsregelung. Unterstützung erhält sie von zahlreichen Fans und ehemaligen Fußballprofis.

Dazu zählt auch Bundesliga-Legende Ulf Kirsten. Er richtete einen eindringlichen Appell an die Verantwortlichen: «Wann hat der Eiertanz endlich ein Ende? Ich appelliere an Hermann Winkler, Dr. Christoph Kern und Ralph-Uwe Schaffert: Zerstören Sie mit Ihrem fragwürdigen Agieren nicht die Chance, eine der größten Ungerechtigkeiten im deutschen Fußball endlich im Konsens zu lösen», sagte Kirsten laut einer Mitteilung.