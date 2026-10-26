Harry Kane gewinnt nach Jahren herausragender Leistungen erstmals den Ballon d’Or. «Ein bisschen» durfte auch gefeiert werden. Der England-Kapitän ist anders als die anderen Starspieler.

London (dpa) - Der Flug nach München mag sich für Harry Kane etwas anstrengend angefühlt haben. «Ein bisschen» werde sein Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d'Or schon noch gefeiert, hatte der Stürmerstar des FC Bayern rund um Mitternacht in London angekündigt. Ein verwackeltes Handyvideo zeigte den 33-Jährigen dann tatsächlich zumindest am Rand einer Tanzfläche eines Clubs in der britischen Hauptstadt.

«Wir haben am Mittwoch ein Pokalspiel, deshalb darf es leider nicht zu wild werden», sagte Kane nach seiner Ehrung im altehrwürdigen Londoner Palladium-Theater. Die Münchner spielen in der zweiten Runde gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg, ehe am Samstag der Klassiker gegen Borussia Dortmund ansteht. «Aber ja, ich möchte es genießen», sagte Kane. Solche Anlässe gebe es schließlich nicht oft.

Für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft war es das erste Mal, dass ihm die wohl wichtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball überreicht wurde - trotz seiner jahrelangen Bestleistungen. An Kanes 73 Toren in 65 Spielen für die Bayern und die Three Lions kamen die Juroren bei der Journalistenwahl aber nicht vorbei. «Was für eine fantastische Leistung und so wohlverdient», sagte der britische Prinz William.

Kane als Gegenentwurf zu den Mbappés und Yamals der Fußballwelt

Der Vorsprung des Engländers auf den Zweitplatzierten Kylian Mbappé war den Organisatoren zufolge minimal. «Es ging dieses Jahr wirklich nur um wenige Punkte», verriet Vincent Garcia, der Chefredakteur von «France Football». Das Fachmagazin hatte die Preisverleihung zusammen mit der Europäischen Fußball-Union UEFA veranstaltet. Die genauen Zahlen sollen am Ende dieser Woche veröffentlicht werden. Dritter wurde der spanische Wunder-Teenager Lamine Yamal.

Gefeiert wurde Kane am Morgen danach insbesondere auch als eine Art Gegenentwurf zum verbreiteteren Typ des Starfußballers. Wie kaum ein anderer Stürmer gilt der Familienmensch als Teamspieler, als frei von jeglichen Allüren. Dass er auch mal am eigenen Strafraum das Spiel eröffnet, sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Der glänzende goldene Ball sei auch eine Belohnung für all die Menschen in seinem Leben, sagte Kane.

«Ich habe das Glück und den Segen, von unglaublichen Spielern und unglaublichen Menschen umgeben zu sein, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern München», äußerte der England-Captain. «So sehr das ja eine individuelle Auszeichnung ist, danke ich ihnen, denn ohne jeden von ihnen wäre das nicht möglich gewesen.» Was die Bayern-Fans freuen wird: Kane will vorerst in München bleiben. «Ich bin extrem glücklich», sagte er.

Die Bundesliga im Rampenlicht?

Die Bundesliga verdankt Kane den ersten Ballon d'Or seit Matthias Sammers Triumph 1996. «Harry Kane ist einer der herausragenden Spieler seiner Generation», sagten die Liga-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es ohne den dritten Platz der Engländer bei der WM womöglich nicht gereicht hätte für die ganz große internationale Aufmerksamkeit. In den vergangenen 20 Jahren hatten es nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vereinzelt geschafft, gewählt zu werden, ohne einen größeren internationalen Titel gewonnen zu haben.

«Ich habe in diesem Spiel noch viel zu erreichen», sagte Kane, er nannte den Gewinn der Champions League und den Gewinn eines großen Turniers mit England. Für Ersteres seien die Bayern «so ein großartiger Verein. Wir haben eine fantastische Mannschaft, einen großartigen Trainer», sagte der Stürmer.

Dann berichtete er von einem speziellen Telefonat mit Bayern-Trainer Vincent Kompany, der nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus liegt. «Er sagte, er fühle sich gut, fühle sich, als sei er auf dem Weg der Besserung», sagte Kane.