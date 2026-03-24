Doha (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Julian Draxler und seine Frau Sethanie Draxler Taing freuen sich über erneuten Nachwuchs. Bei Instagram zeigte das Paar ein Foto seiner neugeborenen Tochter und schrieb dazu: «Bereits zwei Wochen mit dir. Willkommen auf der Welt baby girl.» Dazu setzten sie den Hashtag #familyof4. Die beiden sind seit 2019 ein Paar, im Jahr 2022 kam ihr Sohn zur Welt.

Der 32 Jahre alte Draxler spielt seit 2023 bei al-Ahli in Katar und hat vor vier Jahren sein letztes Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Seinen größten Erfolg feierte der offensive Mittelfeldspieler mit dem Weltmeisterschaftstitel vor zwölf Jahren, bei dem Turnier in Brasilien kam er zu einem Kurzeinsatz. Sein Vertrag bei al-Ahli läuft noch bis 2028.