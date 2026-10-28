Istanbul (dpa) – Der frühere niederländische Vize-Weltmeister Dirk Kuyt übernimmt vorerst das Traineramt beim türkischen Fußball-Traditionsclub Fenerbahce Istanbul. Das verkündete der Verein nach dem Abschied von Ismail Kartal, der nach dem 1:2 am Montag im Derby gegen Galatasaray zurückgetreten war. Kuyt, 104-maliger Nationalspieler von Oranje, gehörte dem Stab von Kartal an und soll vorerst als Interimstrainer fungieren.

Der 46-Jährige wird dabei am nächsten Mittwoch in der Champions League gleich auf seinen langjährigen Club FC Liverpool treffen, so er dann noch den Posten innehat. Kuyt hatte zwischen 2006 und 2012 für die Reds gespielt und gehörte dabei an der Anfield Road zu den Publikumslieblingen. Anschließend spielte er drei Jahre für Fener. Als Trainer hat Kuyt noch keine große Erfahrung vorzuweisen.