Fußball
Ex-Bundesliga-Profi Compper übernimmt Trainerjob in Belgien
Marvin Compper
Nächste Station Belgien: Marvin Compper übernimmt als Chefcoach in Antwerpen. (Archivbild)
picture alliance. DPA

Der frühere Innenverteidiger Marvin Compper wird Cheftrainer in Antwerpen. Bei der TSG Hoffenheim hat der frühere Innenverteidiger einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher.

Lesezeit 1 Minute

Antwerpen (dpa) – Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper heuert als Cheftrainer beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an. Der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, bislang als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen angestellt, erhält in Antwerpen einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Club mitteilte. Compper spielte in der Bundesliga einst für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig.

Am 19. November 2008 bestritt der frühere Innenverteidiger beim 1:2 gegen England sein einziges Länderspiel mit der DFB-Elf, das ihn zum ersten Hoffenheimer Nationalspieler machte.

Seine aktive Karriere beendete Compper 2020 beim MSV Duisburg in der 3. Liga. Anschließend begann er als Assistent der Zebras seine Trainerlaufbahn.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-479733/1

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