Nach Nations-League-Pleite
Ex-Bayern-Profi Sagnol nicht mehr Nationalcoach Georgiens
Willy Sagnol
Willy Sagnol ist nicht mehr georgischer Nationaltrainer. (Archivbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

2024 schaffte Willy Sagnol als Trainer der georgischen Nationalmannschaft historisches. Nun trennt sich der Verband vom früheren Abwehrspieler.

Lesezeit 1 Minute

Tiflis (dpa) – Der frühere Bayern-Profi Willy Sagnol ist nicht mehr Trainer der Nationalmannschaft Georgiens. Wie der georgische Fußballverband mitteilte, übernimmt Ramas Swanadse ab sofort die Nachfolge des 49 Jahren alten Franzosen.

Sagnol hatte Georgien seit 2021 trainiert. 2024 führte er das Nationalteam zur ersten Endrunde des Landes bei einer Europameisterschaft. Beim Turnier in Deutschland scheiterten die Georgier im Achtelfinale am späteren Europameister Spanien.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in den USA, Mexiko und Kanada verpasste Sagnol mit seinem Team. Auch der Start in die Nations League gelang nicht. Am Samstag unterlag Georgien der Auswahl Nordirlands mit 0:1. Es war Sagnols letztes Spiel als georgischer Nationaltrainer.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-749166/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport