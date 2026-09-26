2024 schaffte Willy Sagnol als Trainer der georgischen Nationalmannschaft historisches. Nun trennt sich der Verband vom früheren Abwehrspieler.

Tiflis (dpa) – Der frühere Bayern-Profi Willy Sagnol ist nicht mehr Trainer der Nationalmannschaft Georgiens. Wie der georgische Fußballverband mitteilte, übernimmt Ramas Swanadse ab sofort die Nachfolge des 49 Jahren alten Franzosen.

Sagnol hatte Georgien seit 2021 trainiert. 2024 führte er das Nationalteam zur ersten Endrunde des Landes bei einer Europameisterschaft. Beim Turnier in Deutschland scheiterten die Georgier im Achtelfinale am späteren Europameister Spanien.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in den USA, Mexiko und Kanada verpasste Sagnol mit seinem Team. Auch der Start in die Nations League gelang nicht. Am Samstag unterlag Georgien der Auswahl Nordirlands mit 0:1. Es war Sagnols letztes Spiel als georgischer Nationaltrainer.