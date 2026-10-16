Nick Woltemade trifft in der Europa League erneut und spricht von seinem bislang besten Spiel bei Juventus. Warum das Tor für seine Zukunft dort wichtig sein könnte.

Vigo (dpa) – Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade schöpft aus seinem nächsten Treffer in der Europa League neues Selbstvertrauen für seine Zukunft bei Juventus Turin. «Es war mein bestes Spiel bei Juve. Ich habe einige gute Aktionen gezeigt, aber ich kann es noch besser», sagte der Torschütze nach dem 2:1-Sieg bei Celta Vigo in Nordwestspanien. «Tore geben mir immer Selbstvertrauen, aber ich möchte mich weiterentwickeln.»

Woltemade traf für den italienischen Rekordmeister in der 58. Minute zum 1:1-Ausgleich. Hugo Álvarez hatte die Spanier bereits in der 18. Minute in Führung gebracht. Den späten Siegtreffer für Juve erzielte Woltemades französischer Sturmkollege Randal Kolo Muani in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Woltemade in der Serie A noch ohne Tor

Das Zusammenspiel mit dem früheren Frankfurter Kolo Muani scheint für den 24-Jährigen und das Team von Trainer Luciano Spalletti aufzugehen. «Wenn zwei Stürmer auf dem Platz stehen, ist es für die Verteidiger schwieriger, uns zu decken», analysierte Woltemade. «Aber ich bin nicht der Trainer, und was auch immer der Manager entscheidet, wird definitiv die richtige Entscheidung sein.»

Woltemade war auf Leihbasis von Newcastle United zum italienischen Topclub gewechselt. In den ersten beiden Europa-League-Spielen hat der ehemalige Stuttgarter nun jeweils ein Tor erzielt. In der Serie A wartet der DFB-Stürmer noch auf seinen ersten Treffer.