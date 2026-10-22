Ein Europa-League-Spiel in Deutschland, aber kein einziger Fan auf den Rängen: Wegen Sicherheitsbedenken wird ohne Publikum gespielt.

Düsseldorf (dpa) – Union St. Gilloise hat in Düsseldorf ohne Zuschauer das Europa-League-Spiel gegen Hapoel Beerscheva 4:0 (1:0) gewonnen. Der belgische Vizemeister hatte Heimrecht gegen das Team aus Israel. Wegen Sicherheitsbedenken wurde das Fußballspiel aber nicht in Belgien, sondern vor leeren Rängen in Düsseldorf ausgetragen. Nach Angaben der Polizei gab es keine Auffälligkeiten rund um das Spiel.

Gegen Hapoel Beerscheva setzte sich das belgische Team klar durch. Die Treffer erzielten Raul Florucz (45.+1), Guilherme Smith (61., 81.) und Dylan Aquino (77.).