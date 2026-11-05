Die personell ziemlich gebeutelte TSG Hoffenheim zeigt beim aktuellen Conference-League-Sieger viel Widerstandsgeist - und wird dafür fast belohnt.

London (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim hat in der Europa League ihren zweiten Sieg in der Nachspielzeit noch hergegeben. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer kam bei Crystal Palace am vierten Spieltag der Ligaphase zu einem 1:1 (1:0). Gegen den Conference-League-Gewinner und Tabellen-18. der englischen Premiere League erzielte Alexander Prass das Tor für die überzeugenden Kraichgauer (7. Minute). Daichi Kamada traf aber noch zum Ausgleich (90.+1).

Damit vermied der Bundesliga-Zwölfte zwar die dritte Pflichtspiel-Auswärtsniederlage in Folge nach dem DFB-Pokal-Aus bei Holstein Kiel und dem 0:2 bei Werder Bremen. Die Chancen auf die Play-offs sind jedoch gesunken. Zuvor hatte die TSG auf internationalem Parkett bei OFI Kreta und gegen Besiktas Istanbul verloren, dann aber Olympique Lyon 3:0 geschlagen.

Drei ehemalige Bundesliga-Spieler bei Crystal in der Startelf

Die Hoffenheimer, personell ohnehin mit großen Sorgen und weiter ohne Jung-Nationalspieler Bambasé Conté, mussten auch noch auf Adam Hlozek (muskuläre Probleme) verzichten. Für ihn spielte Tim Lemperle im Angriff. Bei Crystal liefen der Ex-TSG-Profi Chris Richards, der frühere Frankfurter Kamada und der ehemaligen Mainzer Jean-Philippe Mateta auf.

1.600 Fans hatten die TSG auf die Insel in Londons Sellhurst Park begleitet. Sie zuckten schon nach vier Minuten zusammen – der Japaner Kamada stand aber bei seinem Tor im Abseits. Ein blitzsauberer Konter führte dann zur Führung der Gäste: Prass düpierte nach einem Seitenwechsel von Lemperle Torhüter Dean Henderson. Kurz darauf zielte Fisnik Asllani knapp am Pfosten vorbei.

Torwart Baumann gerät unter Druck

Prass hatte auch etwas gutzumachen: Der Österreicher fehlte zuletzt in Bremen wegen seiner Gelb-Rot-Sperre. Die hatte sich der Flügelspieler eingehandelt, als er beim Sieg gegen Leverkusen beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte.

Mit dem Tor bekamen die Hoffenheimer zunächst mehr Kontrolle über das Spiel. Andrej Kramaric hatte bei einer Direktabnahme sogar das 2:0 auf dem Fuß, Henderson reagierte aber großartig (23.). Dem auffälligen Kamada wäre jedoch beinahe der Ausgleich gelungen. Sein Ball mit dem Außenrist flog Zentimeter am Gehäuse von Oliver Baumann vorbei. Der TSG-Kapitän musste dann noch gegen Mateta retten.

Der 18-jährige Abraha verteidigt überzeugend

Nach der Pause begannen The Eagles (die Adler) von Palace wieder stürmisch. Die Hoffenheimer – unter anderem mit dem sicher auftretenden Youngster Natnael Abraha (18) auf Rechts in der Abwehr – stemmten sich gegen die Angriffe. Einen Gegenangriff schloss Asllani zu ungenau ab – allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Die TSG blieb in den Zweikämpfen giftig und musste dabei auch einiges dabei einstecken.

Crystal hatte Mühe, sich Chancen herauszuspielen. Mit ihrem Pressing hielten die Gäste den Gegner meist fern vom eigenen Strafraum. In der 67. Minute tauchte aber Yeremy vor Baumann auf – der 36-Jährige rettete ganz stark mit dem Arm in höchster Not. Adam Wharton sah in der 77. Minute noch Gelb-Rot nach einem Ellbogenschlag gegen Wouter Burger, so dass die TSG in Überzahl spielte und dennoch den Sieg verpasste.