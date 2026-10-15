Für Marc-André ter Stegen und Ajax Amsterdam endet der Abend in Split mit einer Niederlage. Als die Heim-Fans Pyrotechnik abbrennen, schickt der Schiedsrichter die Teams vom Platz.

Split (dpa) – Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat mit Ajax Amsterdam einen bitteren Start in die Ligaphase der Conference League erlebt. Der niederländische Rekordmeister, für den auch die deutschen Profis Julian Brandt und Thilo Kehrer in der Startelf standen, unterlag bei Hajduk Split mit 1:2 (0:1). Zudem stand die Partie nach massivem Abbrennen von Pyrotechnik durch die kroatischen Heim-Fans kurz vor dem Abbruch.

In der 77. Minute unterbrach der Schiedsrichter das Spiel wegen der schlechten Sicht und schickte die Teams vom Platz. Erst 15 Minuten später konnte die Begegnung fortgesetzt werden. Am Endergebnis änderte das aber nichts mehr.

Hajduk war bereits durch Abdoulie Sanyang (37.) mit 1:0 in Führung gegangen. Davy Klaassen (53.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Ajax erzielt. Doch nur zwei Minuten später traf Marin Soticek für die Kroaten zum entscheidenden 2:1.