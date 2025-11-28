Nach Becherwurf: Ex-BVB-Profi Malen trifft trotz Wunde

Hitzige Atmosphäre beim Sieg von Aston Villa gegen die Young Boys Bern. Der frühere Dortmunder Donyell Malen trifft, wird von einem Wurfgeschoss am Kopf verletzt - und trifft noch mal.

Birmingham (dpa) – Ex-Bundesliga-Profi Donyell Malen hat mit Aston Villa in der Europa-League einen emotionalen und mitunter auch schmerzhaften Fußball-Abend erlebt. Der Niederländer bekam beim 2:1 (2:0)-Sieg des Premier-League-Clubs gegen die Young Boys Bern nach seinem ersten Tor einen Becher an den Kopf geworfen, ließ sich aber nicht beirren und traf 15 Minuten später erneut.

Malen hatte Villa am Donnerstag in der 27. Minute in Führung gebracht und vor den Gäste-Fans gejubelt. Aus dem Publikum waren daraufhin Gegenstände geworfen worden. Ein Becher traf den früheren Stürmer von Borussia Dortmund am Kopf. Er trug eine kleine Wunde davon, Blut war zu sehen. Doch Malen spielte weiter – und erzielte drei Minuten vor der Pause das 2:0.

Für Bern mit dem ehemaligen Gladbacher Trainer Gerardo Seoane reichte es nur noch zum Anschlusstor durch Joel Monteiro (90.).