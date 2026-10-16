Posen (dpa) – Vier Siege in Folge, vier Tore im Europapokal und souverän zu null gespielt: Bayer Leverkusen hat nach dem 4:0 (3:0)-Sieg in der Europa League beim polnischen Meister Lech Posen allen Grund zur Zufriedenheit. «Die Null steht hinten, vier Dinger vorne gemacht. Ich glaube, das war ein guter Abend», sagte Bayers Torschütze Malik Tillman bei RTL+.

Und nach zwei Siegen in den ersten beiden Europa-League-Partien geht die Werkself mit reichlich Selbstvertrauen in das anstehende Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Die Freiburger hatten ihr Conference-League-Spiel mit 3:2 gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec gewonnen.

Tillman: «Ein Schritt in die richtige Richtung»

«Wir spielen zu Hause und ich denke, zu Hause müssen wir gewinnen und wir wollen gewinnen», sagte Tillman, der zwischenzeitlich zum 2:0 (32. Minute) getroffen hatte. Besonders zufrieden war der US-Nationalspieler diesmal mit der defensiven Stabilität. Nach zuletzt eher wilden Spielen wie dem 4:3 beim FSV Mainz 05 blieb Bayer ohne Gegentor. «Daraus mussten wir einfach lernen. Und das heute war ein Schritt in die richtige Richtung», sagte der 24-Jährige.

Das Ergebnis: ein ungefährdeter Sieg, der Leverkusen einen Schritt näher an die K.o.-Phase bringt. Und einen ungeplanten, aber dafür umso erfolgreicheren Abend erlebte dabei Patrik Schick.

Keine Pause für den Torjäger

Eigentlich sollte der Torjäger geschont werden. «Wir hatten vorher besprochen, ich spiele die letzten 30 Minuten oder so», verriet Schick seine Absprache mit Trainer Carles Martínez. Doch eine frühe Verletzung von Martin Terrier machte die Pläne zunichte.

Schick musste bereits nach knapp 20 Minuten aufs Feld – und traf direkt zweimal vom Punkt (29./Handelfmeter und 40./Foulelfmeter). «Natürlich tut es mir leid für Martin, dass er verletzt ist», sagte der 30-Jährige. Zumal Terrier, der im Sommer noch als Wechselkandidat galt, sich gerade erst wieder herangekämpft hatte.

Auch Trainer Martínez zeigte sich nach dem Spiel betroffen: «Wir leiden mit Martin und müssen abwarten, was passiert ist.» Ein Einsatz am Sonntag scheint unwahrscheinlich – aber Leverkusen hat ja ohnehin Torgarant Schick.

Stürmer winkt Club-Rekord

Gegen die Breisgauer könnte der Tscheche seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Bayer-Clubgeschichte manifestieren: In jedem der ersten sechs Bundesligaspiele zu treffen, ist noch keinem Leverkusener gelungen. Den Club-Rekord mit fünf Toren in den ersten fünf Liga-Spielen der ehemaligen Bayer-Profis Stefan Kießling und Dimitar Berbatow hat Schick bereits eingestellt. «Natürlich ist es eine Challenge für mich, die Geschichte so zu schreiben. Aber wichtiger sind die drei Punkte und nicht, wer der Tore schießt», sagte Schick.