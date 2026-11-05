Der SC Freiburg feiert den nächsten Erfolg - diesmal auch wieder international. Lukas Kübler trifft nach starker Anfangsphase. Trabzonspors Stürmerstar Mohamed Salah lässt gute Chancen liegen.

Trabzon (dpa) – Dank Lukas Kübler liegt der SC Freiburg auch in der Conference League wieder auf Kurs. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga gewann beim türkischen Pokalsieger Trabzonspor mit 1:0 (1:0) und feierte den dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie. Zwei Wochen nach der 0:3-Klatsche bei der AS Monaco waren es für Freiburg wichtige Punkte im Rennen um die K.o.-Phase.

Kübler traf in der 14. Minute für den Sport-Club, der mutig begann und die Gastgeber eine halbe Stunde lang kaum zur Entfaltung kommen ließ. In der Folge hatten die Badener gegen das Team des deutschen Trainers Thomas Reis allerdings auch mehrere brenzlige Phasen zu überstehen. Vor allem Stürmer Mohamed Salah, einst jahrelanger Superstar beim FC Liverpool, sorgte in der mitunter ganz schön umkämpften Partie für Gefahr.

Kübler staubt aus kurzer Distanz ab

Die Freiburger gingen die Aufgabe an der Schwarzmeerküste entschlossen an. Davon, dass sie von den gegnerischen Fans bei nahezu jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, ließen sie sich nicht beeindrucken. Eine Direktabnahme von Maximilian Eggestein aus knapp 20 Metern rauschte links am Tor vorbei (12.).

Dann belohnte Kübler den SC für seine gute Anfangsphase. Nach einer Ecke von Vincenzo Grifo kam Igor Matanovic zum Kopfball, Trabzon-Keeper André Onana wehrte die Kugel nach vorn ab – und Freiburgs Außenverteidiger drosch sie aus kurzer Distanz ins Netz. Kurz später hätten die Breisgauer erhöhen können, ließen einen heftigen Fehlpass von Onana aber ungenutzt (21.).

Die Gastgeber, die zuvor sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen hatten, taten sich zunächst erstaunlich schwer. Nach und nach fanden sie aber besser ins Spiel. In der 40. Minute hatte ihr Kapitän und Topspieler Salah die große Chance zum Ausgleich, jagte den Ball aus rund elf Metern jedoch über den Kasten.

Salah vergibt Riesenchance

Nach der Pause verlagerte Trabzon das Geschehen mehr und mehr in die Hälfte der Freiburger. Wieder hatte Salah das 1:1 auf dem Fuß, diesmal scheiterte er aber aus wenigen Metern an Freiburgs Schlussmann Mio Backhaus (61.).

In der Schlussphase gelang es den Gästen, die in der Bundesliga am Sonntag auf Union Berlin treffen, wieder besser, den siebenmaligen türkischen Meister vom Tor fernzuhalten. Die Freiburger von Trainer Julian Schuster kamen zwar kaum noch gefährlich nach vorn, standen hinten dafür aber weitgehend stabil. Erst in den letzten Minuten musste Backhaus noch ein paarmal eingreifen.